Il tombolone di Radio Manfredonia Centro torna anche quest'anno

TOMBOLONE RMC Il tombolone di Radio Manfredonia Centro torna anche quest’anno

Anche quest'anno, riconfermatissimi, presentano Matteo Perillo e Chiara Carpano, prontissimi a trasformare ogni puntata in una vera festa da vivere insieme!

Il tombolone di Radio Manfredonia Centro torna anche quest'anno

Il tombolone di Radio Manfredonia Centro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Il tradizionale appuntamento natalizio di Manfredonia riparte più forte che mai!

Anche quest’anno, riconfermatissimi, presentano Matteo Perillo e Chiara Carpano, una coppia affiatata che, con la loro energia, simpatia e il loro stile inconfondibile, sono prontissimi a trasformare ogni puntata in una vera festa da vivere insieme!

Nei prossimi giorni comunicheremo il giorno della grande partenza!
Restate connessi

RITIRO CARTELLE (GRATUITE!)
Da lunedì 15 dicembre potete ritirare le cartelle presso:
Foto Odeon – Via Tribuna
Foto Odeon – Viale Beccarini
Sede Radio Manfredonia Centro – Via San Francesco 55

PER CHI È FUORI MANFREDONIA
Anche i nostri radioascoltatori lontani possono giocare!
Richiedete le cartelle virtuali gratuite a: info@rmcentro.it

Il gioco è completamente gratuito, reso possibile grazie ai nostri amici sponsor, che da 44 anni ci permettono di portare avanti questa meravigliosa tradizione.

Preparatevi… il Tombolone sta per tornare e sarà più emozionante che mai!

MESSAGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Vuoi mettere in palio un premio per il nostro Tombolone?
Durante le puntate ringrazieremo in diretta ogni attività e specificheremo il premio messo in palio, offrendo grande visibilità e partecipazione.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.

