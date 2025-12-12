In memoria della Dott.ssa Annalina Caputo. Profondo dolore per la sua scomparsa

È con profondo dolore che la Dublin City University annuncia la scomparsa della Dott.ssa Annalina Caputo, Assistant Professor presso la School of Computing.

Le ricerche della Dott.ssa Caputo si sono concentrate sull’elaborazione del linguaggio naturale, sull’accesso e il recupero delle informazioni e sul machine learning. Era una stimata collaboratrice del centro ADAPT e ricercatrice finanziata da Research Ireland presso ADAPT e il centro I-Form.

Il Professor Daire Keogh, Presidente della DCU, ha ricordato: «La comunità della DCU è profondamente addolorata per la perdita della Dott.ssa Annalina Caputo. Sarà fortemente rimpianta dagli studenti e dal personale della School of Computing, dall’intera Faculty of Engineering e dai colleghi di ADAPT e I-Form. Annalina era un membro prezioso della nostra comunità.»

La Dott.ssa Jennifer Bruton, Executive Dean della Faculty of Engineering and Computing, ha aggiunto: «Annalina era una giovane accademica di grande talento e ambizione, che ha dato un contributo straordinario alla DCU durante il suo breve percorso. Era una sostenitrice appassionata della sensibilizzazione sul Colangiocarcinoma e sul Cancro del Pancreas, tumori difficili da rilevare e trattare.

Ha affrontato la sua malattia con dignità, coraggio, ottimismo e buon umore, lasciando un esempio straordinario di forza e resilienza. Esprimo le mie più sentite condoglianze a suo marito, alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi con cui ha collaborato.»

Il Dott. Andrew McCarren, Head of the School of Computing, ha ricordato: «Annalina era una collega meravigliosa e attenta, sempre pronta a prendersi cura degli studenti e dei colleghi con empatia e gentilezza. Il suo sorriso illuminava chiunque le stesse accanto, e il tempo trascorso con lei lasciava un senso di positività e speranza. Nonostante le difficoltà della malattia, ha raggiunto risultati accademici straordinari, affrontando ogni sfida con ammirabile forza. La sua mancanza lascerà un vuoto profondo nella nostra scuola.»

Annalina Caputo rimarrà nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e collaborare con lei, come esempio di dedizione, talento e umanità.