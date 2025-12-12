Edizione n° 5913

Home // Apricena // Incidente mortale sulla provinciale tra Apricena e San Nazario

TRAGEDIA Incidente mortale sulla provinciale tra Apricena e San Nazario

Il bilancio dell’impatto è purtroppo drammatico: una giovane ragazza ha perso la vita

Incidente mortale sulla provinciale tra Apricena e San Nazario

Incidente mortale sulla provinciale tra Apricena e San Nazario - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Apricena // Capitanata //

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale che collega Apricena alla località San Nazario. L’allarme è scattato intorno alle 14. Il bilancio dell’impatto è purtroppo drammatico: una giovane ragazza ha perso la vita.

La sua identità non è ancora stata resa nota e sono tuttora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso e la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Presenti anche due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico lungo l’arteria provinciale.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, al termine delle verifiche avviate dagli inquirenti.

Lo riporta LAGAZZETTADISANSEVERO

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

LASCIA UN COMMENTO