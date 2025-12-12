Roma, venerdì 12 dicembre 2025 – La stagione influenzale 2025-2026 entra nel vivo con un protagonista che sta facendo discutere: la variante “K” dell’influenza A/H3N2, indicata nei report internazionali come subclade K (ex J.2.4.1). È già stata rilevata in Europa e, secondo gli esperti, può aggirare meglio l’immunità accumulata negli anni, favorendo una circolazione più ampia.

Che cos’è la “K” e perché preoccupa

Nel linguaggio comune “influenza K” è diventata una scorciatoia per descrivere un ramo recente dell’H3N2 che, secondo una valutazione di rischio dell’ECDC, negli ultimi mesi ha guadagnato spazio nelle sequenze depositate e mostra divergenze rispetto al ceppo A(H3N2) scelto come riferimento vaccinale per l’emisfero Nord. Tradotto: non è detto che causi di per sé malattia più “cattiva”, ma può infettare più persone perché si adatta e “sfugge” meglio alle difese.

È in questo quadro che si collocano le parole di Fabrizio Pregliasco, che in queste ore ha ribadito un concetto chiave: se i contagi crescono, cresce anche il numero assoluto dei casi gravi, per semplice statistica.

I numeri: contagi in crescita e pressione sui servizi

Il sistema di sorveglianza RespiVirNet (ISS-Ministero) segnala che i test positivi stanno aumentando con l’avanzare della stagione, anche se in alcune fasi iniziali i numeri virologici possono essere ancora limitati per fotografare l’andamento definitivo.

Intanto, un punto fermo arriva dall’ultimo bilancio diffuso da ANSA: 585 mila italiani a letto in una settimana per infezioni respiratorie, con 3,3 milioni di casi stimati dall’inizio della stagione.

Un elemento ricorrente nei racconti clinici è la durata: l’infettivologo Matteo Bassetti ha richiamato l’attenzione sul fatto che quest’anno i sintomi possono prolungarsi fino a circa 9 giorni in non pochi pazienti, con quadri che talvolta “scendono” al torace e affaticano più del solito. (Indicazione riportata da diversi resoconti stampa e approfondimenti medici in queste settimane).

Sintomi: non solo febbre e dolori

Il profilo resta quello dell’influenza: febbre alta, spossatezza, dolori muscolari, mal di gola, tosse. Ma, soprattutto nei bambini, può comparire anche una sintomatologia più “mista” con disturbi gastrointestinali e un recupero più lento.

Chi è più a rischio di complicanze

Le categorie fragili restano le stesse indicate nelle raccomandazioni istituzionali e nella campagna nazionale:

Over 60 (con priorità crescente con l’età)

Persone con patologie croniche (cardio-respiratorie, metaboliche, immunodepressione, ecc.)

Donne in gravidanza e soggetti con condizioni cliniche a rischio (secondo indicazioni regionali e ministeriali)

Bambini molto piccoli, che risultano spesso tra i più colpiti nelle curve di incidenza delle sindromi respiratorie stagionali

Cosa fare: vaccino, comportamenti e farmaci “giusti”

Il Ministero della Salute ricorda che la vaccinazione è uno strumento decisivo soprattutto per anziani e fragili, ed è ripetuta ogni anno perché i virus cambiano.

E se ci si ammala? Vale la regola d’oro: riposo, idratazione, antipiretici quando servono e contatto col medico se i sintomi peggiorano o durano troppo, soprattutto in presenza di fattori di rischio. Attenzione poi a un errore frequente: gli antibiotici non curano i virus e vanno usati solo quando prescritti per complicanze batteriche documentate.