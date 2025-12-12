Edizione n° 5912

12 Dicembre 2025 - ore  10:20

12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Home // Economia // Manfredonia, 13 mila euro di acconto per il progetto “Palazzo Celestini”: via alla fase esecutiva

ACCONTO Manfredonia, 13 mila euro di acconto per il progetto “Palazzo Celestini”: via alla fase esecutiva

La Regione finanzia, il Comune costruisce il percorso tecnico e ora “sblocca” una prima tranche di pagamenti

Manfredonia, 13 mila euro di acconto per il progetto “Palazzo Celestini”: via alla fase esecutiva

Palazzo Celestini Manfredonia - Fonte Immagine: italiavirtualtour.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

Un tassello amministrativo che vale più di una semplice fattura: il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione di 13.000 euro come primo acconto alla professionista incaricata della progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Celestini, sede dell’Auditorium comunale e delle Civiche Biblioteche Unificate. La determina dirigenziale è la n. 2396 del 5 dicembre 2025, firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Michele Prencipe.

L’intervento rientra nel contributo regionale previsto dall’art. 36 della L.R. 45/2013, una misura con cui la Regione Puglia ha comunicato ai Comuni la possibilità di finanziare manutenzioni straordinarie urgenti su immobili pubblici. Per Manfredonia, la partita si è tradotta in una candidatura da 200 mila euro complessivi, presentata a maggio 2024 e poi ammessa a finanziamento con determinazione regionale del dicembre 2024 (notificata al Comune a gennaio 2025).

Il percorso, come spesso accade per i cantieri pubblici, è fatto di passaggi obbligati: procedura di affidamento dei servizi tecnici, scelta del professionista, consegna e verifica degli elaborati. Il Comune aveva già avviato l’iter con una determina di marzo 2025 e una rettifica ad aprile, per affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi all’“Aggiornamento del PFTE e redazione del progetto esecutivo” dell’intervento, in applicazione del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023).

A maggio 2025 arriva l’affidamento: l’incarico viene attribuito all’architetta Doriana Caporale, con studio a Manfredonia, per un importo di 24.964,19 euro (IVA e CNPAIA escluse), con impegno complessivo a bilancio indicato in 31.674,56 euro. Poi, il 24 giugno, la trasmissione degli elaborati progettuali; a luglio, la verifica e la validazione, fino all’approvazione del progetto esecutivo. È lo “scheletro” tecnico indispensabile per passare dal finanziamento al cantiere.

La determina del 5 dicembre si concentra sul lato contabile: il Comune liquida la fattura presentata come acconto, con un imponibile di 12.500 euro più 500 euro di cassa, per un totale di 13.000 euro (regime indicato come esente IVA e con richiamo a “R. forfetario” nel prospetto). Il pagamento è legato al CIG B6F4FB4790 e grava sul capitolo 5911 del PEG 2025.

Nel provvedimento si dà atto anche della regolarità contributiva della professionista (DURC regolare) e dell’assenza di conflitti d’interesse dichiarati da RUP e dirigente. La macchina amministrativa, insomma, mette nero su bianco controlli e responsabilità, prima di trasmettere gli atti alla Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

Sul piano politico-amministrativo, il dato è chiaro: la Regione finanzia, il Comune costruisce il percorso tecnico e ora “sblocca” una prima tranche di pagamenti. Palazzo Celestini – Auditorium e Biblioteche – non è solo un edificio: è un presidio culturale e di servizi, e la manutenzione straordinaria (insieme al restauro del cantonale sud-ovest) diventa un banco di prova sulla capacità dell’ente di trasformare un contributo in lavori effettivi. La determina, pubblicata all’Albo pretorio dal 12 dicembre 2025, è il segnale che la fase esecutiva procede.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO