Manfredonia, 'Quartieri in Comune': il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Siponto

Prosegue il percorso di partecipazione e ascolto diretto dei cittadini promosso dal Comune con l’iniziativa “Quartieri in Comune”, pensata per creare un dialogo costante tra amministrazione e residenti.

Ieri sera il Sindaco e la Giunta hanno incontrato i cittadini della frazione di Siponto in un’assemblea pubblica molto partecipata, affrontando i principali temi della vivibilità: manutenzione urbana, sicurezza, viabilità, valorizzazione del litorale e servizi per residenti e turisti.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questi incontri: “Ascoltare i bisogni dei quartieri è fondamentale per una programmazione efficace e condivisa. Solo attraverso il confronto diretto possiamo costruire soluzioni vicine alla realtà quotidiana delle persone. Siponto merita una totale riqualificazione”.

Numerosi cittadini hanno preso la parola, esprimendo esigenze e suggerimenti, contribuendo a un dialogo costruttivo. L’amministrazione ha garantito il proprio impegno nel dare seguito alle priorità emerse e ha annunciato i prossimi incontri nei diversi quartieri della città.

Con “Quartieri in Comune”, Manfredonia mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, promuovendo una partecipazione attiva e concreta alla vita pubblica.