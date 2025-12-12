Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

12 Dicembre 2025 - ore  10:20

12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Manfredonia, 'Quartieri in Comune': il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Siponto

QUARTIERI Manfredonia, ‘Quartieri in Comune’: il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Siponto

Prosegue il percorso di partecipazione e ascolto diretto dei cittadini promosso dal Comune con l’iniziativa “Quartieri in Comune”

Manfredonia, 'Quartieri in Comune': il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Siponto

'Quartieri in Comune'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Prosegue il percorso di partecipazione e ascolto diretto dei cittadini promosso dal Comune con l’iniziativa “Quartieri in Comune”, pensata per creare un dialogo costante tra amministrazione e residenti.

Ieri sera il Sindaco e la Giunta hanno incontrato i cittadini della frazione di Siponto in un’assemblea pubblica molto partecipata, affrontando i principali temi della vivibilità: manutenzione urbana, sicurezza, viabilità, valorizzazione del litorale e servizi per residenti e turisti.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questi incontri: “Ascoltare i bisogni dei quartieri è fondamentale per una programmazione efficace e condivisa. Solo attraverso il confronto diretto possiamo costruire soluzioni vicine alla realtà quotidiana delle persone. Siponto merita una totale riqualificazione”.

Numerosi cittadini hanno preso la parola, esprimendo esigenze e suggerimenti, contribuendo a un dialogo costruttivo. L’amministrazione ha garantito il proprio impegno nel dare seguito alle priorità emerse e ha annunciato i prossimi incontri nei diversi quartieri della città.

Con “Quartieri in Comune”, Manfredonia mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, promuovendo una partecipazione attiva e concreta alla vita pubblica.

1 commenti su "Manfredonia, ‘Quartieri in Comune’: il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini di Siponto"

  1. La normativa italiana sul Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000) disciplina le consulte dei cittadini nei Comuni all’articolo 8. I comuni devono promuovere forme di partecipazione popolare, inclusi organismi come le consulte, anche su base di quartiere o frazione, valorizzando le associazioni e la democrazia partecipativa.
    Le consulte dei cittadini esercitano funzioni consultive e propositive non vincolanti, esprimendo pareri sull’attività amministrativa in settori specifici (per es. promozione della legalità o tutela del territorio).
    I regolamenti comunali ne definiscono, composizione, durata (pari al consiglio comunale), convocazioni e validità delle sedute.
    Se non erro, lo Statuto comunale di Manfredonia prevede esplicitamente le consulte dei cittadini. Esse sono disciplinate nel Capo I dedicato alle “Libere forme associative e le Consulte”, con gli articoli 34 (Principi generali) e 35 (Le Consulte).
    Tuttavia, che io sappia – ma posso essere smentito – le consulte in argomento non sono mai state istituite nel nostro Comune!

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

