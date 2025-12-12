Edizione n° 5913

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Manfredonia tra simboli e gioco: le Carte Manfredoniane prendono vita

IDEA Manfredonia tra simboli e gioco: le Carte Manfredoniane prendono vita

Un mazzo ideato e realizzato da Imprinting che utilizza il linguaggio universale del gioco

Redazione
12 Dicembre 2025
Manfredonia

MANFREDONIA (FG) – Durante le festività, nelle case sipontine si rinnova una tradizione che unisce generazioni: le partite a carte. Un gesto semplice, familiare, capace di trasformare un tavolo in un luogo di socialità e condivisione. Da questo immaginario collettivo nasce il progetto delle “Carte Manfredoniane”, un mazzo ideato e realizzato da Imprinting che utilizza il linguaggio universale del gioco per raccontare l’identità della città attraverso i suoi simboli più rappresentativi.

Il mazzo si distingue per i quattro semi, ciascuno portatore di un elemento profondamente radicato nel territorio. La farrata richiama le festività e la tradizione gastronomica locale; il delfino rappresenta il mare, presenza costante e familiare nella vita dei cittadini; le stele daune rimandano alle radici più antiche della storia sipontina; il faro è il simbolo del lungomare, del rapporto della città con l’orizzonte e con il suo paesaggio marittimo.

La narrazione continua nelle figure: la Madonna di Siponto esprime il legame tra fede, storia e identità religiosa; Re Manfredi a cavallo richiama le origini della città e la figura fondativa del suo nome; Ze Peppe, icona popolare, rappresenta invece la quotidianità, l’ironia e il volto più autentico della comunità. Anche il retro delle carte non è lasciato al caso: il design richiama l’architettura del lungomare di Manfredonia, uno degli spazi più vissuti e riconoscibili della città, diventando lo sfondo simbolico di ogni partita.

Il progetto ha anche un’attenzione particolare alla sostenibilità: in caso di smarrimento o danneggiamento di una carta, è possibile sostituirla singolarmente senza dover acquistare un nuovo mazzo. Una scelta che guarda alla riduzione degli sprechi e alla durata nel tempo degli oggetti.

Le Carte Manfredoniane, dunque, non nascono per restare chiuse in un cassetto, ma per essere utilizzate, vissute, consumate gioco dopo gioco. Tra una mano e l’altra, senza bisogno di spiegazioni, gastronomia, storia, fede, architettura e tradizione tornano a vivere, rendendo ogni partita un piccolo racconto della città.

Perché, mentre si gioca, Manfredonia è lì, tra le mani di chi mescola il mazzo, nei simboli che scorrono sul tavolo, nelle storie che continuano a essere tramandate di generazione in generazione.

