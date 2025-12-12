Edizione n° 5913

Home // Cronaca // Manfredonia, Ugo Galli: “Buche ovunque, rischio per automobilisti e centauri”

PERICOLO Manfredonia, Ugo Galli: “Buche ovunque, rischio per automobilisti e centauri”

Una situazione che, nella sua gravità, richiama scenari più vicini ai contesti urbanistici di aree fortemente degradate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Parafrasando il celebre verso di Lucio Dalla, artista che ha amato profondamente Manfredonia, verrebbe da dire che “com’è profondo…” il manto stradale cittadino. Una battuta amara che restituisce, però, la fotografia di una situazione ormai sotto gli occhi di tutti: le buche nelle strade della città sono numerose e, soprattutto, profonde.

Le immagini documentano con chiarezza lo stato critico in cui versano Piazzale Caduti del Lavoro e via Hermada, due delle arterie più trafficate e collegate tra loro. Il manto stradale presenta cedimenti evidenti, avvallamenti e crateri che costituiscono un rischio serio per motociclisti, ciclisti e automobilisti.

Aumentano così le fonti di pericolo e, con esse, le contenziosi legali che si riversano inevitabilmente sul Comune, generando l’ennesima ondata di debiti fuori bilancio a carico dell’intera comunità.

Secondo il commento di Ugo Galli, non sarebbe da escludere che – puntuale come un rito – possa arrivare l’ennesima rassicurazione istituzionale: “Interverremo subito”. Una promessa che, per molti cittadini, stride però con la realtà quotidiana.

Il degrado del manto stradale diventa così metafora dell’azione amministrativa: una gestione ritenuta da più parti inadeguata e incapace di affrontare in modo strutturale criticità note da tempo. Una situazione che, nella sua gravità, richiama scenari più vicini ai contesti urbanistici di aree fortemente degradate, ben lontane dagli standard che una città come Manfredonia dovrebbe e potrebbe garantire.

2 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli: “Buche ovunque, rischio per automobilisti e centauri”"

  1. Ci sono ancora strade da rifare a Manfredonia questo è vero anche se L’ENEL molte le ha già rifatte.
    I problemi di questo paese sono molti e ben altri.
    Concentrati su una opposizione seria e che porti risultati perché fatta cosi è un opposizione ridicola.

  2. Il problema è sempre lo stesso: mancati controlli alle imprese che sfasciano e non ripristinano lo stato oruginario. L’aggravante è che poi li premiano con avanzamenti di carriera ed incentivi vari. Sindaco, jepr l’ucchjie !

