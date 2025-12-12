Manfredonia, Ugo Galli: “Buche ovunque, rischio per automobilisti e centauri”

MANFREDONIA (FG) – Parafrasando il celebre verso di Lucio Dalla, artista che ha amato profondamente Manfredonia, verrebbe da dire che “com’è profondo…” il manto stradale cittadino. Una battuta amara che restituisce, però, la fotografia di una situazione ormai sotto gli occhi di tutti: le buche nelle strade della città sono numerose e, soprattutto, profonde.

Le immagini documentano con chiarezza lo stato critico in cui versano Piazzale Caduti del Lavoro e via Hermada, due delle arterie più trafficate e collegate tra loro. Il manto stradale presenta cedimenti evidenti, avvallamenti e crateri che costituiscono un rischio serio per motociclisti, ciclisti e automobilisti.

Aumentano così le fonti di pericolo e, con esse, le contenziosi legali che si riversano inevitabilmente sul Comune, generando l’ennesima ondata di debiti fuori bilancio a carico dell’intera comunità.

Secondo il commento di Ugo Galli, non sarebbe da escludere che – puntuale come un rito – possa arrivare l’ennesima rassicurazione istituzionale: “Interverremo subito”. Una promessa che, per molti cittadini, stride però con la realtà quotidiana.

Il degrado del manto stradale diventa così metafora dell’azione amministrativa: una gestione ritenuta da più parti inadeguata e incapace di affrontare in modo strutturale criticità note da tempo. Una situazione che, nella sua gravità, richiama scenari più vicini ai contesti urbanistici di aree fortemente degradate, ben lontane dagli standard che una città come Manfredonia dovrebbe e potrebbe garantire.