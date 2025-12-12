Edizione n° 5913

INCIDENTE MORTALE Michela Ferrandino di San Nicandro Garganico morta in un tragico incidente

La giovane donna viaggiava a bordo di una utilitaria, rimasta completamente distrutta a seguito dello schianto

Il sinistro si è verificato intorno alle 14, lungo la strada provinciale 38, arteria che collega Apricena alla località San Nazario. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo.

incidente apricena - san nazario, ph enzo maizzi

12 Dicembre 2025
Apricena // Capitanata //

SAN NICANDRO GARGANICO – Una comunità sotto choc per una tragedia che ha spezzato una giovane vita. Michela Ferrandino, infermiera di 34 anni, originaria di San Nicandro Garganico, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, nel Foggiano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14, lungo la strada provinciale 38, arteria che collega Apricena alla località San Nazario. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo.

La giovane donna viaggiava a bordo di una utilitaria, rimasta completamente distrutta a seguito dello schianto. Per Michela Ferrandino non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con più ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Michela lascia una figlia di soli 10 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e dolore a San Nicandro Garganico, dove la 34enne era molto conosciuta e stimata, anche per il suo impegno professionale nel settore sanitario.

A nome dell’intera comunità è intervenuto il sindaco Matteo Vocale, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia:
«La nostra comunità è attraversata da un dolore profondo. Michela era una figlia della nostra terra, una giovane vita spezzata troppo presto. In questo momento di dolore immenso, l’intera città si stringe con rispetto e silenzio attorno ai suoi cari».

Un lutto che lascia sgomento e rabbia, riaccendendo ancora una volta i riflettori sulla pericolosità delle strade provinciali del territorio. San Nicandro Garganico oggi piange Michela Ferrandino. Lo riporta foggiatoday.it.

