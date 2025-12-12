Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

FABI ANALIZZA // In crescita le truffe creditizie, sottratti 559,4 milioni in 3 anni
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

CALEMBOUR

VOTO DI SCAMBIO // Voto di scambio a Modugno, il prefetto di Bari nomina una commissione di indagine
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio a San Severo: agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

TRAGEDIA Omicidio a San Severo: agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini

Omicidio a San Severo: agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

ph ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Un grave fatto di sangue si è verificato a San Severo in Località Casone, dove un uomo, agricoltore, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco.

L’allarme è scattato in queste ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Non si esclude alcuna pista investigativa, mentre proseguono gli accertamenti e i rilievi sul luogo del delitto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO