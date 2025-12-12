Omicidio a San Severo: agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

Un grave fatto di sangue si è verificato a San Severo in Località Casone, dove un uomo, agricoltore, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco.

L’allarme è scattato in queste ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Non si esclude alcuna pista investigativa, mentre proseguono gli accertamenti e i rilievi sul luogo del delitto.