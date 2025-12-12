Edizione n° 5913

Payback dispositivi medici, il TAR Lazio chiude il caso: ricorso improcedibile dopo il pagamento del 25%
12 Dicembre 2025

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Payback dispositivi medici, il TAR Lazio chiude il caso: ricorso improcedibile dopo il pagamento del 25%

TAR Payback dispositivi medici, il TAR Lazio chiude il caso: ricorso improcedibile dopo il pagamento del 25%

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Terza Quater) ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Medical Instruments S.p.A

Payback dispositivi medici, il TAR Lazio chiude il caso: ricorso improcedibile dopo il pagamento del 25%

Dispositivi medici - Fonte Immagine: salute.gov.it

AUTORE:
Michele Solatia
12 Dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Cronaca

ROMA – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Terza Quater) ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Medical Instruments S.p.A. contro lo Stato e numerose Regioni sul meccanismo del payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. La decisione è contenuta nella sentenza n. 22525/2025, pubblicata il 12 dicembre 2025, sul ricorso n. 14371/2022 (integrato da motivi aggiunti).

Il motivo della chiusura del contenzioso non è un giudizio nel merito, ma una sopravvenuta carenza di interesse: la società ricorrente ha infatti comunicato al TAR, il 28 ottobre 2025, di aver versato alle Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta una quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il contenzioso: impugnati decreti ministeriali e provvedimenti regionali
Nel ricorso, Medical Instruments aveva chiesto l’annullamento di una lunga serie di atti collegati al payback: in particolare i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 (certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale) e del 6 ottobre 2022 (linee guida per i provvedimenti regionali), oltre a determinazioni e decreti adottati da diverse Regioni per la ripartizione degli oneri a carico delle aziende fornitrici.

La decisione del TAR: nessuna pronuncia sul merito
Alla luce del pagamento effettuato e della comunicazione di rinuncia sostanziale all’interesse a proseguire la causa, il Collegio – presieduto da Alessandro Tomassetti, con estensore la referendaria Alessandra Vallefuoco – ha stabilito che non restava altra strada che dichiarare l’improcedibilità del gravame.

Le spese di giudizio sono state compensate, quindi ciascuna parte sosterrà i propri costi legali.

Cosa significa “improcedibile”
In termini pratici, la sentenza non entra nel merito delle contestazioni sulla legittimità del sistema di payback, ma prende atto che, dopo il versamento della quota ridotta prevista dalla norma del 2025, non c’è più un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione.

A cura di Michele Solatia.

