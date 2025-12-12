Edizione n° 5912

Home // Bari // Puglia nominata Regione Europea dello Sport 2026: Piemontese celebra un traguardo storico

TRAGUARDO Puglia nominata Regione Europea dello Sport 2026: Piemontese celebra un traguardo storico

La Puglia è ufficialmente Regione Europea dello Sport 2026, riconoscimento confermato ieri sera nell’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Bari // Foggia //

La Puglia è ufficialmente Regione Europea dello Sport 2026, riconoscimento confermato ieri sera nell’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, dove il vicepresidente e assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, ha sottoscritto il documento ACES alla presenza di rappresentanti istituzionali comunitari e di una delegazione pugliese.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha definito la designazione “un onore e un’occasione unica per promuovere lo sport come strumento di emancipazione, partecipazione e sviluppo della personalità, oltre che come eccellenza agonistica”, sottolineando il legame con i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il riconoscimento valorizza la Puglia come modello avanzato di promozione dello sport per salute, integrazione e crescita educativa, distinguendosi per la qualità delle strutture, dei programmi e della varietà delle attività sportive sul territorio.

Durante la cerimonia, l’assessore Piemontese ha evidenziato che questo titolo rappresenta un impegno concreto nel solco della strategia europea di promozione dell’attività fisica e dei pilastri sociali dell’Unione, combinando salute, inclusione e sostenibilità. Lo slogan scelto, “Sport per tutti, insieme, ovunque”, sintetizza la volontà di garantire opportunità di movimento e partecipazione dal Gargano al Salento.

La delegazione pugliese a Bruxelles comprendeva, oltre a Piemontese, il dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport Benny Pacifico, la dirigente del Servizio Sport per Tutti Lella Cinquepalmi e altri funzionari, che hanno partecipato a proprie spese per testimoniare l’attaccamento al percorso compiuto.

La candidatura della Puglia, ufficializzata l’8 luglio 2023, è stata costruita su un dossier dettagliato, un’identità grafica dedicata, un video di presentazione e collaborazioni con realtà sportive nazionali, supportata da un investimento pluriennale superiore ai 60 milioni di euro, trasformando la regione in un vero impianto sportivo diffuso capace di ospitare eventi internazionali, promuovere salute e sostenere le comunità educative.

Piemontese ha concluso sottolineando come la designazione sia un successo collettivo dei pugliesi, un invito a vivere lo sport come strumento di crescita della comunità e opportunità condivisa per tutti.

