SERRACAPRIOLA (Foggia) – Una rapina violenta, con modalità da vero e proprio sequestro, ha scosso Serracapriola, piccolo comune dell’Alto Tavoliere. Nel mirino dei banditi è finita l’unica gioielleria del paese: i titolari, fratello e sorella, sono stati immobilizzati e tenuti in ostaggio nella loro abitazione mentre la banda portava a termine il colpo.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’episodio risale a mercoledì sera, ma la vicenda è emersa soltanto nelle scorse ore. Il primo ad essere aggredito sarebbe stato il fratello: stava rientrando a casa quando è stato sorpreso alle spalle da tre uomini armati e con il volto coperto. I rapinatori lo avrebbero spinto all’interno dell’abitazione, imbavagliandolo e legandogli mani e piedi, lasciandolo in balia del gruppo.

Poco dopo, intorno alle 20.30, anche la sorella è rientrata a casa dopo aver chiuso la gioielleria. Stando alla ricostruzione, sarebbe stata a sua volta immobilizzata e imbavagliata; i banditi le avrebbero quindi sottratto le chiavi dell’esercizio commerciale. A quel punto, mentre uno dei rapinatori sarebbe rimasto nell’abitazione a controllare le vittime, gli altri due avrebbero tentato di aprire la gioielleria senza riuscirci.

Fallito il primo tentativo, i banditi sarebbero tornati indietro, avrebbero slegato la donna e, utilizzando la sua auto, si sarebbero diretti nuovamente verso il negozio. Questa volta, secondo quanto si apprende, la banda sarebbe riuscita ad entrare e a svaligiare l’attività, per poi rientrare nell’abitazione e legare di nuovo la donna, lasciandola insieme al fratello prima di fuggire.

Le due vittime non avrebbero riportato ferite o lesioni, ma sarebbero sotto choc per quanto accaduto. Sul caso sono state avviate indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica della rapina, individuare i responsabili e quantificare il bottino.

Dura la reazione del sindaco Michele Leombruno, che ha chiesto un incontro al prefetto di Foggia per sollecitare un rafforzamento dei controlli: «Una rapina da film in un paese di 3.600 abitanti è qualcosa di inaccettabile», ha dichiarato. Il primo cittadino ha richiamato anche il precedente episodio dell’assalto al bancomat avvenuto a ottobre con l’uso di esplosivo, sottolineando la necessità di un presidio più incisivo sul territorio.

L’accaduto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei piccoli centri, dove episodi di questo tipo hanno un impatto immediato e profondo sulla percezione di tranquillità della comunità.

Fonte: ANSA (12 dicembre 2025)