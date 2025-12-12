San Giovanni Rotondo: al via la nona edizione di “Natale in Grotta”

Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 14.30, la Valle della Monaca ospiterà la nona edizione di “Natale in Grotta”, evento che fonde spiritualità, tradizione e partecipazione popolare in uno scenario naturale di grande suggestione.

Al centro della manifestazione, la processione accompagnerà la preziosa statuetta del Bambino Gesù benedetta da Padre Pio fino alla Grotta del Picone. A guidare il corteo e i momenti di preghiera sarà don Mimmo Ozza dell’associazione Casa Famiglia San Francesco, con una riflessione sul significato autentico del Santo Natale. Accanto a lui, fr. Rocco Tummolo, cappuccino del convento di Santa Maria delle Grazie, approfondirà la chiusura dell’anno celebrativo per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

L’evento è patrocinato dai Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e organizzato dall’Associazione Difesa Salute, presieduta dall’avv. Giuseppe Placentino, con il supporto delle associazioni locali Le Tre Torri e Tra i due Monti, della Pro Loco Planisina e grazie al contributo della BCC di San Giovanni Rotondo.

Il percorso sarà reso ancora più suggestivo dalla presenza dei figuranti del presepe vivente di San Giovanni Rotondo, guidati dall’associazione Tra i due Monti, affiancati da gruppi provenienti da Sant’Elia a Pianisi e San Marco in Lamis, a testimonianza di tre comunità unite nel nome di San Pio.

Durante la manifestazione, saranno presentate le testimonianze di Grazia Pia Grifa, Michele Miglionico e Nicola Palladino, che vissero momenti accanto a Padre Pio, mentre le madrine Yusdennis Victoria e Serena Sabia contribuiranno a impreziosire l’evento.

Per raggiungere la Valle della Monaca si consiglia di impostare Google Maps su Valle della Monaca – Gargano Trekking (località Calderoso, San Marco in Lamis) e di indossare abbigliamento comodo e adatto a percorsi montani in salita. Per informazioni: 339 1631246.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.