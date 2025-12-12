San Giovanni Rotondo: sabato un evento dedicato a Santa Lucia

Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 9:00, la suggestiva Tenuta Santa Lucia in Contrada Posta Tuori (SS 89 Km 180) a San Giovanni Rotondo ospiterà un evento dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, organizzato dall’Associazione Daunia TuR APS in collaborazione con Associazione Meridia e Tenuta Santa Lucia Ricevimenti.

La giornata offrirà un percorso emozionale che coniuga scoperta del patrimonio storico-culturale e convivialità, con attività pensate per adulti e bambini.

Programma della giornata:

Ore 9:00 – Raduno presso Tenuta Santa Lucia: briefing organizzativo a cura di Vito Prencipe , esperto del territorio.

briefing organizzativo a cura di , esperto del territorio. Ore 9:30–11:30 – Escursione agli ipogei: visita guidata per conoscere gli ipogei della zona , con approfondimenti su storia, funzione e stato di conservazione.

visita guidata per conoscere gli , con approfondimenti su storia, funzione e stato di conservazione. Ore 12:00 – Simposio e Tavola Rotonda: interventi di studiosi, rappresentanti istituzionali e figure del territorio, tra cui Gianni Rotice (proprietario Tenuta Santa Lucia), Giuseppe Frattarolo (presidente Daunia TuR APS) e Grazia Pennella (presidente Associazione Meridia). Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca , Michele Pesante , ex dirigente Parco Tratturi, e archeologi e direttori di fondazioni locali . La moderazione sarà a cura di Libera Scirpoli .

interventi di studiosi, rappresentanti istituzionali e figure del territorio, tra cui (proprietario Tenuta Santa Lucia), (presidente Daunia TuR APS) e (presidente Associazione Meridia). Saluti istituzionali a cura del , , ex dirigente Parco Tratturi, e . La moderazione sarà a cura di . Ore 13:30 – Festa e degustazioni tipiche: antipasti locali, primo piatto con orecchiette al ragù o al pomodoro per i bambini, calice di vino e caffè, accompagnati dall’intrattenimento musicale del gruppo New Folk Project.

Quote di partecipazione: adulto €30, bambino 3-11 anni €15. La prenotazione è obbligatoria per partecipare, dato il numero limitato di posti disponibili.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del territorio, vivere un’esperienza all’aria aperta e partecipare a momenti di socialità e gusto. Si raccomanda abbigliamento comodo e sportivo e la dotazione di torce per la visita agli ipogei.

Informazioni e prenotazioni:

L’evento unisce storia, natura e convivialità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza completa tra patrimonio culturale, escursioni guidate e sapori tipici del territorio.