Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // San Giovanni Rotondo: sabato un evento dedicato a Santa Lucia

EVENTO San Giovanni Rotondo: sabato un evento dedicato a Santa Lucia

La città ospiterà un evento dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali

San Giovanni Rotondo: sabato un evento dedicato a Santa Lucia

Tenuta Santa Lucia Ricevimenti - Fonte Immagine: matrimonio.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 9:00, la suggestiva Tenuta Santa Lucia in Contrada Posta Tuori (SS 89 Km 180) a San Giovanni Rotondo ospiterà un evento dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, organizzato dall’Associazione Daunia TuR APS in collaborazione con Associazione Meridia e Tenuta Santa Lucia Ricevimenti.

La giornata offrirà un percorso emozionale che coniuga scoperta del patrimonio storico-culturale e convivialità, con attività pensate per adulti e bambini.

Programma della giornata:

  • Ore 9:00 – Raduno presso Tenuta Santa Lucia: briefing organizzativo a cura di Vito Prencipe, esperto del territorio.
  • Ore 9:30–11:30 – Escursione agli ipogei: visita guidata per conoscere gli ipogei della zona, con approfondimenti su storia, funzione e stato di conservazione.
  • Ore 12:00 – Simposio e Tavola Rotonda: interventi di studiosi, rappresentanti istituzionali e figure del territorio, tra cui Gianni Rotice (proprietario Tenuta Santa Lucia), Giuseppe Frattarolo (presidente Daunia TuR APS) e Grazia Pennella (presidente Associazione Meridia). Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, Michele Pesante, ex dirigente Parco Tratturi, e archeologi e direttori di fondazioni locali. La moderazione sarà a cura di Libera Scirpoli.
  • Ore 13:30 – Festa e degustazioni tipiche: antipasti locali, primo piatto con orecchiette al ragù o al pomodoro per i bambini, calice di vino e caffè, accompagnati dall’intrattenimento musicale del gruppo New Folk Project.

Quote di partecipazione: adulto €30, bambino 3-11 anni €15. La prenotazione è obbligatoria per partecipare, dato il numero limitato di posti disponibili.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del territorio, vivere un’esperienza all’aria aperta e partecipare a momenti di socialità e gusto. Si raccomanda abbigliamento comodo e sportivo e la dotazione di torce per la visita agli ipogei.

Informazioni e prenotazioni:

L’evento unisce storia, natura e convivialità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza completa tra patrimonio culturale, escursioni guidate e sapori tipici del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO