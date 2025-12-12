San Giovanni Rotondo: sabato un evento dedicato a Santa Lucia

Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 9:00, la suggestiva Tenuta Santa Lucia in Contrada Posta Tuori (SS 89 Km 180) a San Giovanni Rotondo ospiterà un evento dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, organizzato dall’Associazione Daunia TuR APS in collaborazione con Associazione Meridia e Tenuta Santa Lucia Ricevimenti.
La giornata offrirà un percorso emozionale che coniuga scoperta del patrimonio storico-culturale e convivialità, con attività pensate per adulti e bambini.
Programma della giornata:
- Ore 9:00 – Raduno presso Tenuta Santa Lucia: briefing organizzativo a cura di Vito Prencipe, esperto del territorio.
- Ore 9:30–11:30 – Escursione agli ipogei: visita guidata per conoscere gli ipogei della zona, con approfondimenti su storia, funzione e stato di conservazione.
- Ore 12:00 – Simposio e Tavola Rotonda: interventi di studiosi, rappresentanti istituzionali e figure del territorio, tra cui Gianni Rotice (proprietario Tenuta Santa Lucia), Giuseppe Frattarolo (presidente Daunia TuR APS) e Grazia Pennella (presidente Associazione Meridia). Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, Michele Pesante, ex dirigente Parco Tratturi, e archeologi e direttori di fondazioni locali. La moderazione sarà a cura di Libera Scirpoli.
- Ore 13:30 – Festa e degustazioni tipiche: antipasti locali, primo piatto con orecchiette al ragù o al pomodoro per i bambini, calice di vino e caffè, accompagnati dall’intrattenimento musicale del gruppo New Folk Project.
Quote di partecipazione: adulto €30, bambino 3-11 anni €15. La prenotazione è obbligatoria per partecipare, dato il numero limitato di posti disponibili.
L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del territorio, vivere un’esperienza all’aria aperta e partecipare a momenti di socialità e gusto. Si raccomanda abbigliamento comodo e sportivo e la dotazione di torce per la visita agli ipogei.
Informazioni e prenotazioni:
- Tel: 0884.660558 – 348.8137728 – 340.1052608
- Email: dauniatur@gmail.com
- Web: www.dauniatur.it
L’evento unisce storia, natura e convivialità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza completa tra patrimonio culturale, escursioni guidate e sapori tipici del territorio.