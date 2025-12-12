Sicurezza. On. La Salandra: Grazie alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità in capitanata

“I dati diffusi dal Ministero dell’Interno sulle attività effettuate nel mese di novembre a Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo parlano chiaro: quando lo Stato decide di esserci con forza, i risultati arrivano. Le 14 operazioni ad alto impatto, i 61 servizi straordinari di controllo, i 30 arresti, le 43 denunce, le migliaia di persone identificate e dei veicoli controllati dimostrano che la lotta alla criminalità non è uno slogan, ma un impegno concreto che il Governo Meloni ha assunto fin dall’inizio.

Come deputato di Foggia, da sempre impegnato sul fronte della sicurezza e della sicurezza urbana, tema centrale per Fratelli d’Italia, considero questi numeri un punto di partenza dopo che, per troppo tempo i nostri territori sono stati lasciati soli: oggi finalmente stiamo invertendo la rotta, nonostante le resistenze ideologiche della sinistra, che continua ipocritamente a ostacolare le riforme mentre fa proclami.

Ringrazio tutte le Forze dell’ordine per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente ma ribadisco che la sicurezza non è un tema di bandiera: è un diritto dei cittadini e una responsabilità delle istituzioni. Continuerò a sostenere il Governo e a lavorare in Parlamento perché Foggia e tutta la Capitanata abbiano la presenza dello Stato che meritano e perché nessuno possa più pensare che esistano zone d’Italia in cui la criminalità è più forte delle istituzioni.

La sicurezza non si promette: si garantisce. E noi continueremo a farlo con determinazione”. Lo fa sapere il deputato foggiano di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.