Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Sicurezza. On. La Salandra: Grazie alle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità in capitanata

DATI Sicurezza. On. La Salandra: Grazie alle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità in capitanata

Governo Meloni in prima linea per sicurezza urbana, con grande attenzione a Foggia e alla nostra provincia

Sicurezza. On. La Salandra: Grazie alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità in capitanata

Fonte Immagine: Facebook - Giandonato La Salandra

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Capitanata // Foggia //

“I dati diffusi dal Ministero dell’Interno sulle attività effettuate nel mese di novembre a Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo parlano chiaro: quando lo Stato decide di esserci con forza, i risultati arrivano. Le 14 operazioni ad alto impatto, i 61 servizi straordinari di controllo, i 30 arresti, le 43 denunce, le migliaia di persone identificate e dei veicoli controllati dimostrano che la lotta alla criminalità non è uno slogan, ma un impegno concreto che il Governo Meloni ha assunto fin dall’inizio.

Come deputato di Foggia, da sempre impegnato sul fronte della sicurezza e della sicurezza urbana, tema centrale per Fratelli d’Italia, considero questi numeri un punto di partenza dopo che, per troppo tempo i nostri territori sono stati lasciati soli: oggi finalmente stiamo invertendo la rotta, nonostante le resistenze ideologiche della sinistra, che continua ipocritamente a ostacolare le riforme mentre fa proclami.

Ringrazio tutte le Forze dell’ordine per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente ma ribadisco che la sicurezza non è un tema di bandiera: è un diritto dei cittadini e una responsabilità delle istituzioni. Continuerò a sostenere il Governo e a lavorare in Parlamento perché Foggia e tutta la Capitanata abbiano la presenza dello Stato che meritano e perché nessuno possa più pensare che esistano zone d’Italia in cui la criminalità è più forte delle istituzioni.

La sicurezza non si promette: si garantisce. E noi continueremo a farlo con determinazione”. Lo fa sapere il deputato foggiano di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO