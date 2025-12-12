Villa Santa Maria di Pulsano, ok del Comune al progetto esecutivo per la RSA da 41 posti letto

Monte Sant’Angelo, 12 dicembre 2025. Un nuovo passaggio amministrativo riaccende il dossier “Villa Santa Maria di Pulsano” a Monte Sant’Angelo. Con determinazione gestionale n. 1661 del 10 dicembre 2025, il III Settore tecnico del Comune ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale Puglia 2 maggio 2017, n. 9, relativa alla progettazione esecutiva delle opere di adeguamento al Regolamento regionale n. 4/2019 della struttura socio-sanitaria ex RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano”.

Il provvedimento arriva al termine di un iter che l’atto ricostruisce in modo puntuale. Nel “premesso”, infatti, viene ricordato che la Regione Puglia, con D.G.R. n. 437 del 28 marzo 2022, ha preso atto della revoca dell’autorizzazione al funzionamento della RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano” e ha collegato la vicenda alla titolarità di 41 posti letto di RSA per non autosufficienti.

Successivamente, l’atto richiama l’iter avviato dall’ASL Foggia: con delibera n. 837 del 23 agosto 2023 è stata indetta la procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione dei 41 posti letto e per l’individuazione dell’immobile sede della struttura; con delibera n. 475 del 20 marzo 2024 la procedura è stata conclusa e la gestione aggiudicata al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Innotec soc. coop. sociale (mandataria, quota 51%) e Santa Chiara Clarissa soc. coop. sociale (mandante, quota 49%), nell’ambito della gara identificata anche dal CIG A00AF53F6E.

Il Comune, nel frattempo, prende atto della domanda di autorizzazione pervenuta con nota prot. n. 21525 (E) del 18 dicembre 2024, relativa alla realizzazione di una RSA per non autosufficienti, e dell’istruttoria tecnica condotta sui principali elaborati di progetto (relazione generale e tecnica illustrativa, tavole architettoniche stato di fatto e di progetto).

C’è anche un passaggio chiave sulla compatibilità: viene richiamata la nota prot. 21678 del 20 dicembre 2024 con cui il Settore tecnico ha trasmesso l’attestazione di compatibilità urbanistica ed edilizia alla Regione Puglia, nell’ambito della procedura prevista dalla L.R. 9/2017. E viene citata la nota regionale prot. 2785955/2025 del 26 maggio 2025, che – in relazione alla D.G.R. 437/2022 – interpreta quel quadro come rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione.

Nel dispositivo, l’amministrazione rilascia dunque l’autorizzazione all’RTI aggiudicatario (Innotec e Clarissa) per gli interventi di adeguamento, chiarendo anche i dettagli essenziali della struttura: localizzazione in via Santa Maria di Pulsano (km 1), Foglio 132, particella 610, zona C3 di PRG; denominazione “R.S.A. Villa Santa Maria di Pulsano”; configurazione complessiva 41 posti letto, con 5 posti di RSA estensiva demenze (Tipo B) e 36 posti di mantenimento anziani (Tipo A).

L’autorizzazione, però, non esaurisce l’iter: il provvedimento precisa che il rilascio avviene nell’ambito del procedimento finalizzato alla successiva autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento, che il proponente dovrà ottenere in sede separata ai sensi dell’art. 8 della legge regionale. E impone obblighi puntuali: comunicare l’inizio effettivo dei lavori e l’ultimazione; a fine opere e collaudo, procedere alla riattestazione dei requisiti di agibilità previsti dal DPR 380/2001.

Sul fronte economico, l’atto evidenzia che il provvedimento non comporta impegni di spesa e, quindi, non necessita del visto di regolarità contabile del Settore finanziario. Infine, la determinazione dispone la trasmissione del provvedimento a una serie di enti e uffici coinvolti (tra cui Regione Puglia, ASL Foggia, Dipartimento di prevenzione, SUAP), indicando così la rete istituzionale che accompagna i passaggi autorizzativi di una struttura socio-sanitaria destinata ai non autosufficienti.

A cura di Michele Solatia.