Marò: M5S, in India ora andiamo noi

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – “Adesso basta!! Sono passati 21 mesi e per i due marò italiani detenuti-sequestrati in India nulla è cambiato. Dopo mille promesse, tutte disattese, M5S andrà direttamente in India a conoscere i fatti, così come per il ‘caso Shalabayeva’“. Lo annunciano i deputatidella Commissione affari esteri della Camera ufficializzando le loro intenzioni sul blog di: il 20 gennaio partiranno per l’India perchè dal governo Letta, “solo chiacchiere e distintivo”.