ATTIVITA' ANTIBRACCONAGGIO IN AREA PARCO (13.01.2018)

Foggia. Nello scorso fine settimana i Carabinieri Forestali dipendenti dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano affiancati dai Carabinieri Forestali della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli animali (SOARDA) sono stati impegnati in un’intensa attività di antibracconaggio

su tutta l’area Parco, al fine di garantire la tutela e la protezione del patrimonio faunistico quale bene ambientale di interesse internazionale, nazionale e regionale. L’azione coordinata ha portato al deferimento all’A.G. di 5 soggetti per diverse violazioni sulle leggi ed i regolamenti che disciplinano l’attività venatoria, al sequestro di fucili, cartucce e richiami magnetici. I fatti si sono verificati in loc. “Cauto” agro di Lesina, “Calenella e Gadescia” agro di Vico del Gargano e “Ippocampo” agro di “Manfredonia. Nonostante l’implementazione di tali servizi di vigilanza venatoria e l’inasprimento delle sanzioni stabilite dalla recente legge regionale 59/2017,

sono ancora diverse le persone che continuano imperterrite a violare scientemente le norme di tutela della fauna selvatica, le misure di salvaguardia del Parco Nazionale e le misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC). L’azione di contrasto a tali di forme illecite di esercizio dell’attività di caccia continuerà a cura dei carabinieri forestali con maggiore incisività nelle aree protette e nei boschi percorsi dal fuoco. Redazione StatoQuotidiano.it Antibracconaggio tra Lesina e Manfredonia: 5 deferiti e sequestri ultima modifica: da

