Diciottenne ucciso a colpi arma da fuoco a Crotone

Roma. UN ragazzo di 18 anni, Giuseppe Parretta classe 1999, è stato ucciso nel pomeriggio a Crotone, dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Lo riporta l’Ansa. “L’omicidio è avvenuto in via Ducarne, nel centro storico della città”. Come riporta l’agenzia, “il delitto sarebbe da ricondurre alla sfera privata. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri”. Fermato il presunto autore dell’omicidio: si tratta di un 57enne, già noto alle forze dell’ordine. L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio. fonte testo Ansa

