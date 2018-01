Foggia, controllo del territorio: arrestato rumeno

Di:

Foggia, 13 gennaio 2018. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio intensificata negli ultimi mesi anche nel centro della città di Foggia , in orari serali e notturni, la Polizia di Stato – Reparto Prevenzione Crimine ha proceduto all’arresto del cittadino rumeno U.I., classe 1990, con precedenti di polizia.

Gli Agenti, alle ore 23,00 circa dell’11 gennaio u.s., nel transitare in via Parisi hanno notato cinque rumeni che si aggiravano con fare sospetto; a carico di uno dei cinque, U.I., gravava un ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 27.09.2016 per espiazione di una pena detentiva di mesi 4 e un’ammenda di euro 800,00.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

L’ attività di prevenzione effettuata con la presenza costante e vigile degli equipaggi della Polizia di Stato sul territorio in tutto l’arco della giornata consente, come in questo caso, di sottrarre dal territorio soggetti pregiudicati, evitando la potenziale commissione di ulteriori reati.

Redazione StatoQuotidiano.it