Foggiano scopre di aver vinto 1 milione di euro ma è troppo tardi..

Verona, 13 gennaio 2018. ”Ritrovare dopo oltre 5 anni un biglietto della lotteria Italia targato F642985, giocato in un piccolo tabacchi della Provincia di Foggia, può sembrare cambiarti la vita, ma per Gino I., 40 anni, originario di Ascoli Satriano ma residente a Verona, purtroppo, non è stato così.

Durante le Feste di Natale del 2009 Gino aveva acquistato un biglietto della lotteria Italia un po’ per tradizione, non essendo un grande amante del gioco. Poi quel biglietto lo aveva lasciato da qualche parte senza dargli troppa importanza. E così il 6 gennaio 2010 al momento delle estrazioni del gioco nazionale non si è accorto che il suo biglietto era tra quelli vincenti per una cifra pari a 1.200.000,00 euro. Passano gli anni e l’uomo, che lavora come impiegato postale a Verona, continua a condurre la sua vita tranquillamente”.

Lo riporta www.ilgazzettino.it