Kozak: “Felice per i gol, ora si fa sul serio”

Le dichiarazioni dell’attaccante biancorosso, Libor Kozak (foto Fasanella) al termine del test match Fidelis Andria-Bari.

“E’ stato un test utile per tutta la squadra. Personalmente, mi è servito per mettere minuti nelle gambe. Un punto di partenza dopo la sosta e in vista della ripresa del campionato. Sono felice per aver segnato, ora però dobbiamo pensare a far sul serio. E’ un Bari ben messo in tutti i reparti. Anche davanti ci sono giocatori con qualità e caratteristiche diverse. Quando il mister avrà bisogno delle mie, cercherò di farmi trovare pronto. Il campionato è ancora lungo e ci sono 4 o 5 squadre attrezzate per vincerlo. Non guardiamo loro, ma siamo concentrati solo su noi stessi. Partita dopo partita. I conti poi li faremo alla fine”.

FONTE FCBARI1908.COM