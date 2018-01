IMMAGINE D'ARCHIVIO, CARA DI BORGO MEZZANONE (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia, 13 gennaio 2018. Con l’accusa di minacce e lesioni personali aggravate, gli agenti della Squadra Mobile, con i Carabinieri, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario Bakary Secka, classe 1984, resosi responsabile di minacce e lesioni personali aggravate. Alle ore 13.15 circa, gli Agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, allertati dagli addetti alla vigilanza, si sono recati presso la mensa del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone a seguito del ferimento da parte di un cittadino extracomunitario, irregolarmente presente all’interno della predetta struttura, ai danni di un addetto alla somministrazione dei pasti, colpito con violenza alla testa con una bottiglia di vetro. Il ferito, con prognosi di 25 giorni, è stato condotto nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cerignola per le cure necessarie. Secka, con precedenti specifici, che si era poi dato alla fuga, è stato individuato e tratto in arresto da parte degli Agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, i quali lo hanno sottratto al tentativo di linciaggio da parte di alcuni suoi connazionali. Trasportato nei locali della Questura, e successivamente nel carcere di Foggia, è attualmente a disposizione della Procura della Repubblica competente. Redazione StatoQuotidiano.it Mezzanone. Colpisce addetto mensa del CARA: arrestato 34enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.