Foggia. Alan Empereur dal Foggia al Bari, nessuna sorpresa. Il difensore brasiliano classe ’94 lascia il club rossonero e passa ai Galletti in prestito fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale: “FC Bari 1908 comunica che sono stati acquisiti i diritti sportivi di Alan Empereur (10 marzo 1994, Ipatinga – Brasile) a titolo temporaneo dalla società Foggia Calcio 1920”. FONTE www.alfredopedulla.com Ora è ufficiale: Bari, dal Foggia arriva Empereur ultima modifica: da

