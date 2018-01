San Severo, armati di coltello a 12 e 13 anni: fermati 2 minori

Di:

San Severo. Lasciate alle spalle le ultime festività, durante le quali i Carabinieri della Compagnia di San Severo, con l’ausilio del personale dell’11° Reggimento Puglia, hanno posto particolare attenzione all’attività preventiva e antirapina nei confronti di esercizi commerciali, farmacie e tabaccherie, l’attenzione dei militari si è concentrata soprattutto alle vie centrali della città dauna.

Nel corso di tale attività i militari hanno proceduto al controllo di due minorenni, addirittura di tredici e dodici anni, che avevano attirato l’attenzione dei Carabinieri con il loro comportamento sospetto, trovandoli in possesso di un coltello con lama di 50 cm. e di un taglierino con lama di 20 cm.. Accompagnati in caserma unitamente ai genitori, immediatamente avvisati dai militari, si è proceduto al sequestro delle due armi da taglio e alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

Sempre a San Severo, alle prime luci dell’alba, è poi stata effettuata una serie di perquisizioni nei confronti di alcuni pregiudicati locali. All’attività prendevano parte anche le unità cinofile dell’Arma, e nell’abitazione di Nardino Fernando Antonio, cl. ’68, pluripregiudicato e sottoposto alla sorveglianza speciale, i Carabinieri hanno trovato diverse dosi di hashish e cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e alcune bustine per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

La droga era stata occultata dal Nardino all’interno di un computer perfettamente funzionate. Per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine l’uomo aveva infatti ricavato un vano all’interno del p.c., perfettamente invisibile dall’esterno e capace di contenere una scatola in metallo dove era stato riposto lo stupefacente. La sostanza non è comunque sfuggita al fiuto dell’unità cinofila, e nonostante il Nardino si fingesse sorpreso, i militari hanno proceduto a smontare il computer, rinvenendo lo stupefacente. L’uomo è quindi stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari.

Infine, nel corso di un pattugliamento delle principali arterie stradali, lungo la statale 89 che collega San Severo ad Apricena, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola Walther P38 cal.9, con matricola abrasa e colpo in canna, di cui verosimilmente qualcuno si era sbarazzato proprio per evitare di esserne trovato in possesso nel corso dei controlli attuati in zona dai militari. Sull’arma saranno effettuati accertamenti tecnici per verificare se la stessa sia stata utilizzata per commettere qualche delitto.

Redazione StatoQuotidiano.it