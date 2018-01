(Ph: shutterlk@) - INSEGNANTI

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Secondo dati Miur, gli insegnanti che hanno presentato domanda per andare in pensione sono stati 25.246, mentre per quanto riguarda il personale Ata – gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari – sono state inoltrate 7.936 domande. A queste vanno aggiunte alcune migliaia di domande di accesso all’Ape social, riservata nella scuola solo alle maestre dell’infanzia che curano alunni fino a 6 anni, ma soprattutto a coloro che verranno collocati a riposo d’ufficio o a seguito della domanda di accesso. Lo rende noto l’associazione sindacale Anief. (ansa) Scuola: oltre 35mila domande pensione ultima modifica: da

