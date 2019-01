Concorso per operatori del 118, proteste “E tutti questi anni da volontari?”

Di:

Foggia, 13 gennaio 2019. Parte il concorso bandito per gli operatori del 118 domani 14 gennaio. Ma le premesse, per i partecipanti che hanno prestato parte del loro servizio negli anni come volontari, non sembrano dare molte speranze sull’esito della procedura concorsuale.

“Noi veterani del 118 non ci vedremo riconoscere alcun punteggio per il servizio svolto come volontari” affermano a tal proposito gli operatori direttamente interessati da tale posizione.

“Partiremo tutti da un punteggio zero”.

Le loro perplessità riguardano anche i contenuti della prova preselettiva volta a realizzare una prima scrematura tra i partecipanti al concorso.

Le domande da studiare sono 1200 e verranno distribuite in step da 25 da svolgere in 40 minuti per ciascuno dei gruppi.

“Tante domande sono prettamente a contenuto infermieristico o riguardano argomenti che non competono la mansione di autista soccorritore, ossia la figura per la quale si tiene il concorso”.

Pare infatti che siano contemplati nella prova preselettiva quesiti che riguardano l’intensità della luce del vano sanitario o quanto questo debba essere, tanto per fare degli esempi.

Se lunedì gli operatori candidati alla prova non superassero la stessa, inoltre, dovrebbero poi rimanere fuori dal sistema 118 “dopo tanti anni di sacrifici”.

Secondo gli operatori la preselezione così impostata darebbe dunque luogo a delle disparità o addirittura delle ingiustizie assurde. “Per lo meno ci dovevano assegnare un punteggio a riconoscimento dei vari anni di servizio prestati seppure da volontari”. Anche perché, secondo la loro versione, “i dipendenti Sanitaservice, autisti e soccorritori, di recente assunti non hanno dovuto sostenere alcun concorso e nessuna preselezione”.

Forse 12 anni fa coloro che prestavano servizio in qualità di volontari sono stati sfortunati a non essere internalizzati pur avendo svolto lo stesso lavoro dei dipendenti attuali della Sanitaservice o pur avendo lavorato presso le associazioni private?

Questi i dubbi e le preoccupazioni espresse da chi si accinge a partecipare al concorso che partirà domani.

Emerge così il desiderio di rivalsa.

“Saremo costretti a denunciare la Asl e la centrale operativa del 118 per far valere i nostri diritti e richiedere a tali enti i contributi non versati per ben 11 anni. Riteniamo loro complici in questa situazione, perché abbiamo sempre firmato le presenze sul registro Asl. Chi ha sempre eseguito una turnazione non può essere chiamato volontario, ma lavoratore subordinato. E come tale deve essere trattato. Altrimenti si parla di lavoro nero”.

A cura di Daniela Iannuzzi,

13 gennaio 2018