Manfredonia. “Lettera aperta a un vigliacco”

Di:

“Questa lettera è per te, anonimo e vile individuo, proprietario della Panda bianca o color panna, che il giorno del’Epifania, alle ore 11.30 in via Gramsci, provenendo da Corso Di Vittorio, all’altezza di Pane e Pizza, hai investito mia moglie che stava per entrare in macchina, scaraventandola per terra e non ti sei degnato di soccorrerla.

Anzi, hai fatto di peggio: dopo averla presa in pieno all’altezza del fianco sinistro delle costole, l’hai veduta cadere a terra, ti sei fermato dieci metri più in avanti e l’hai osservata, senza scendere. Lei ha avuto la forza di risalire in macchina e arrivare a casa con tutta la sofferenza fisica che il tuo “ regalo” le aveva procurato. Ti faccio sapere anche che il giorno 6 gennaio è la data del suo compleanno: bel regalo che le hai fatto!

Quando l’hai vista risalire in macchina te ne sei scappato …pensa quanta indegna moralità c’è in te….non hai soccorso una donna che avevi investito..eri tu da solo e te ne sei “coraggiosamente” scappato.

Trasportata in Ospedale le sono stati riscontrati traumi da urto alle costole e a tutta la parte sinistra, con prognosi di molti giorni.

Ti comunico che sono già passati sette giorni e le sue sofferenze sono molte, praticamente immobilzzata.

So che ad una persona ignobile quale ti sei dimostrata ciò non può interessare…ma il non esserti fermato,oltre ad costituire un gravissimo reato penale per omissione di soccorso, costituisce, soprattutto una più grande responsabilità morale (dote non presente nella tua misera vita).

Abbiamo presentato regolare denuncia contro ignoti, anche se sappiamo che questo reato, come tanti commessi da persone vili come te, rimarrà impunito.

Noi non vogliamo il tuo male, o quello dei tuoi cari, perché siamo credenti..

Ma ti voglio citare un antico proverbio che recita: “ Fai bene e scordati, fai male e ricordati”.

Eh sì, perché a chi commette cattiverie come quella che hai commesso tu, prima o poi e quando meno te l’aspetti, la vita chiede il conto…e molte volte il conto della vita è molto, ma molto salato.”

A cura di Aldo Caroleo,

Manfredonia 13 gennaio 2019