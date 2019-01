Melchiorre “Bene adesione Leonardo Taronna alla Lega”

Di:

Viva soddisfazione per l’ingresso del Consigliere Leonardo Taronna è stata espressa dalla dirigente provinciale Patrizia Melchiorre, già candidata alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche e storica dirigente di partito. “L’adesione di Leonardo al progetto della Lega per l’Italia e per la nostra amata Capitanata rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. I numerosi incontri e il proficuo confronto sui temi, nel corso delle scorse settimane, sono la dimostrazione di come la politica sia fatta non solo di numeri, ma anche di un necessario rapporto di rispetto e di

reciproca fiducia”, queste le parole della dirigente Melchiorre.

Sulla stessa linea d’onda si è espresso il coordinatore cittadino Antonio Novelli: “A Leonardo ci lega, tra le altre cose, un profondo desiderio di rilanciare la politica e l’economia della città di Manfredonia. Per decenni le amministrazioni comunali di sinistra, che si sono susseguite in pieno senso di continuità, hanno aggregato le forze politiche più disparate al solo scopo di mantenere il controllo della città. Il nostro impegno comune sarà, sin da subito, volto a sradicare questo mal governo, cercando di aggregare partiti e movimenti civici che abbiano il coraggio di dare un

taglio netto con il passato e che, soprattutto, non abbiano alcun legame, ufficiale o meno, con le passate amministrazioni”.