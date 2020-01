Incidente terribile nel territorio di Canosa (BAT). Giuseppe Caliendo, 26enne di Canosa (Bt) è morto sul colpo dopo essere sbalzato all’esterno dell’abitacolo della Kia «Picanto» nera sulla quale viaggiava.

La dinamica è ancora poco chiara, forse legata alla velocità. L’incidente sul quale stanno indagano i carabinieri, è avvenuto alla periferia di Canosa, all’altezza dell’incrocio tra via Imbriani e via Murgetta. L’auto, guidata dal giovane canosino, ha impattato violentemente contro lo spigolo di un edificio e per lui non c’è stato nulla da fare.