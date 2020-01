Foggia. Bimba viva per miracolo incontra il suo angelo “Ecco la storia di Asia”

. “Tutto accade per una ragione: in primis perché siamo connessi gli uni agli altri e poi perché ci sono dei messaggi dietro quelle che chiamiamo normalmente coincidenze”.

Lo dice in un post su facebook Iole Figurella, da anni impegnata nel sociale, attraverso la clownterapia, e attuale membro sanitario del servizio Elisoccorso nel Gargano.

“Con il consenso dei genitori voglio raccontare la storia che mi lega a questa meravigliosa ragazzina …Asia è il suo nome ed é davvero speciale con i suoi occhi a mandorla vispi e pieni di voglia di vivere” .

“Il mio cammino si è incrociato con Asia a giugno quando la centrale operativa 118 ha attivato l’elisoccorso per una missione in codice rosso a Vico del Gargano…al nostro arrivo troviamo la piccola Asia vittima di un brutto incidente da caduta… inseguita da un cane randagio che ha tentato di morderla era scivolata da una scalinata altissima nel centro del paese mentre si recava in chiesa per la messa”.

“Asia ha riportato trauma cranico con fratture multiple ed al nostro arrivo era in coma… ed era sola perché la sua mamma disperata era già verso la strada dell’ospedale dove avremmo centralizzato la piccola. Durante il volo il sole batteva sul viso di Asia e le ho messo i miei occhiali per proteggerla e dopo averla accompagnata in ospedale non ho più avuto notizie della piccola …”.

“Dopo tre mesi mi ha contattato la sua mamma senza conoscermi, ma solo per avere informazioni sul corso di Clownterapia e alla mia domanda sulla motivazione per cui voleva fare il corso mi disse che aveva necessità di dedicarsi alla solidarietà perché veniva da un brutto periodo della sua vita in seguito ad un incidente che aveva coinvolto la sua bambina viva per miracolo….ascoltando i dettagli l’ho interrotta e ho chiesto se la piccola si chiamasse Asia e poi le ho detto che l’avevo soccorsa io …. eravamo incredule …senza parole … ma senza volerlo ci siamo ritrovate”.

“Asia ha subito tanti interventi… ma oggi sta bene…ci siamo ritrovate e abbracciate e la cosa più bella è che lei ha ricordato che qualcuno le ha messo un paio di occhiali nonostante fosse incosciente… Ad Asia le ho dato il nomignolo di “Wonder girl “ e un legame indelebile ci unirà per sempre. ❤️”, conclude Iole Figurella.