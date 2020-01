. Un 57residente nel ferrarese, al lavoro per conto di una cooperativa logistica incaricata del carico/scarico delle merci con sede nel foggiano, è rimasto ferito stamani mentre lavorava in un’azienda di Castel Guelfo.

Lo riporta ilnuovodiario.com.

L’uomo, come ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Imola, “stava manovrando un transpallet elettrico in un capannone dell’azienda di trasporti Andromeda in via dell’Artigianato”. Per l’operaio è stato riscontrato “un trauma da compressione al torace”.

Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.