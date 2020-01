Manfredonia, adottato piano interventi prioritari contro “gravi disservizi” (ELENCO)

, 13 gennaio 2020. Con, è stato deliberato di “adottare il(..) fermo restando che la realizzazione degli interventi che comportino il ricorso totale o parziale all’indebitamento sarà effettuata solo previa verifica della sostenibilità in bilancio con riguardo alle spese di rimborso del prestito con relativi interessi”.

E’ stato dato atto che lo stesso Piano della priorità “potrà essere aggiornato successivamente, anche in relazione all’aggiornamento della programmazione triennale delle OO.PP. ed allorché si verifichino variazioni della situazione generale di contesto in cui opera l’Ente ivi compresa quella finanziaria”.

ELENCO OPERE PRIORITARIE

N. Interventi – Importo Stimato

1 Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico 100 000,00

2 Manutenzione ordinaria e straord. impianti di pubblica illuminazione

200 000,00

3 Manut. ordinaria e straordinaria impianti tecnologici negli edifici di proprietà comunale

70 000,00

4 Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunali 1 000 000,00

5 Manutenzione straordinaria Palazzo di Città 1 000 000,00

6 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade urbane ed extra urbane

800 000,00

7 Recupero delle ex fabbriche di San Francesco 400 000,00

8 Messa in sicurezza complesso edilizio ex sede dell’Istituto Tecnico Nautico sito in via Dante Alighieri 5 000 000,00

9 Interventi di recupero ambientale e restauro pavimentale ambito Corso Roma, strade e Piazze adiacenti nell’abitato di Manfredonia 2 000 000,00

10 Realizzazione impiatno di videosorveglianza nell’abitato di Manfredonia

350 000,00

11 Informatizzazione servizi al pubblico 300 000,00

12 Demolizioni opere abusive 1 000 000,00

13 Realizzazione Loculi Cimiteriali 1 000 000,00