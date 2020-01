Miglio “Da oggi al lavoro per un tavolo permanente della legalità”

Foggia.

“A nome dell’intera Amministrazione Comunale desidero ringraziare don Luigi Ciotti, l’Associazione LIBERA, gli organizzatori, le forze dell’ordine e tutti quanti si sono adoperati per quella che è stata una indimenticabile giornata di democrazia e partecipazione popolare per portare la voce della Capitanata tutta, finalmente unita e coesa nella corsa verso la legalità. Desidero sottolineare la grande partecipazione della nostra San Severo che nel recente passato aveva dato prova di analoghi palpabili sentimenti: mi piace evidenziare la presenza a Foggia di tanti nostri giovani, quali quelli che fanno riferimento all’Epicentro Giovanile, al Centro Diurno per Minori “Peppino Impastato”, ma anche i ragazzi delle Scuole cittadine che hanno aderito in maniera convinta.

Grazie anche alla Consulta delle Associazioni ed ai rappresentanti delle tante associazioni cittadine, i sindacati cittadini, infine alla Diocesi ed al mondo cattolico. Occorre, a nostro avviso, continuare a far sentire ad ogni livello e nel futuro questa azione di “resistenza” popolare, ed incontrarsi per realizzare un tavolo permanente con cui far giungere a tutti la voce libera e democratica della Capitanata! Da oggi lavoriamo per raggiungere anche questo obiettivo”.