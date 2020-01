Omicidio Silvestri: RIS non svelano quale materiale su cartucce, su 1 tracce di “altro profilo”

Foggia/Monte Sant’Angelo/Manfredonia, 13 gennaio 2020. Nuova udienza stamani, in Corte d’Assise a Foggia, del procedimento penale a carico del 48enne, e del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai Carabinieri – nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Giuseppe Silvestri

Omicidio avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, del 21 marzo 2017, lungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).

“Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”

I due imputati – entrambi ritenuti “facenti parte del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, erano stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino).

Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

Focus precedenti udienze

Nell’udienza del 16 dicembre 2019, la difesa di Lombardi aveva sollevato una questione di “inutilizzabilità degli allegati alla relazione”, in quanto non sarebbero state messe a disposizione, prima della chiusura delle indagini preliminari, una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Sentenze che – per la difesa del Lombardi – sarebbero state depositate successivamente, seppur preesistenti alla chiusura delle indagini preliminari. Da qui la richiesta di inutilizzabilità degli allegati alla relazione.

La Corte d’assise di Foggia si era riservata sull’eccezione sollevata dalla difesa del Lombardi per l’udienza di stamani, 13 gennaio 2019.

Secondo la difesa dell’uomo “se non potranno essere utilizzati questi allegati, dai quali sono scaturite le conclusioni degli esperti, difficilmente si potrà riferire sulla stessa relazione”. Da qui, la probabile impossibilità di definire le modalità con le quali si è giunti alla conclusione dei fatti.

CC RIS non svelano quale materiale su cartucce, su 1 tracce “altro profilo”

Nel corso dell’udienza di stamani, il collegio difensivo del Lombardi ha ascoltato i due esperti dei Carabinieri del RIS che hanno confermato il loro elaborato ma che, su precise domande della difesa, “non sono stati in grado di comunicare quando le tracce rinvenute sulle cartucce, presenti nel luogo dell’omicidio, sarebbero state rilasciate”.

Come sostenuto dalla difesa, i Carabinieri del RIS hanno ribadito che il dna non è databile; gli stessi esperti dei CC non sarebbero stati in grado di comunicare – all’esito degli accertamenti biologici effettuati – a quale materiale si fa riferimento relativamente a quello rilasciato dall’autore dell’omicidio sulle cartucce: se ad esempio si tratta di “forfora, di sangue, di saliva, sudore..”.

Gli stessi Carabinieri non hanno saputo comunicare con certezza in che modo ci sarebbe stato il contatto tra l’uomo sospettato dei fatti (al momento Lombardi) e le cartucce (6 quelle rinvenute sul luogo dell’omicidio, 4 quelle contenenti delle tracce). Dunque, la difesa continua a sostenere che gli accertamenti del Ris fanno riferimento a ipotesi e valutazioni “ma prive di riscontri scientifici”.

Prossima udienza il 3 febbraio 2020

Da evidenziare come su una cartuccia delle 6 rinvenute, oltre alle presunte tracce di Lombardi (per una percentuale pari al 47%), secondo l’elaborato del RIS, è presente una percentuale pari al 53% di un altro soggetto, del quale non è stato ritenuto di estrarne il profilo per un confronto con la banca dati interna dei Carabinieri.

Non si comprende, si domanda la difesa del Lombardi, se quest’ipotetico ulteriore profilo sia stato estratto e non confrontato con la banca dati, o se non sia stato proprio estratto. Gli accertamenti dei Carabinieri sono stati svolti nel 2017, nei laboratori di Roma, con elaborato riportante la data dell’8 febbraio 2018.

La prossima udienza è stata fissata per il 3 febbraio 2020 presso la Corte d’Assise a Foggia. Nel corso della stessa, il collegio difensivo del Lombardi si riserva di confutare gli accertamenti e le valutazioni svolte dai carabinieri del RIS.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it