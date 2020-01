Simon Thorup Kjær al Milan

Il Milan ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, dal Sevilla FC le prestazioni sportive del difensore Simon Thorup Kjær . Il difensore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020.

Simon Kjær, nato a Horsens (Danimarca) il 26 marzo 1989, è cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, con cui debutta in Prima Squadra tra i professionisti nella stagione 2007/08. Nella sua carriera veste le maglie di US Palermo, VfL Wolfsburg, AS Roma, LOSC Lille, Fenerbahçe SK, Sevilla FC e Atalanta BC per un totale di 408 presenze e 20 gol. Dal 2016 è anche Capitano della Nazionale danese con cui vanta 95 presenze e 3 gol.

Kjær si unirà ai nuovi compagni di squadra a partire da oggi e giovedì 16 gennaio è in programma la conferenza stampa di presentazione, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan.

fonte acmilan