Webbin Volley Club Manfredonia: sesta vittoria consecutiva per i ragazzi della serie D

I ragazzi della Serie D battono infatti nel big match di giornata una diretta concorrente per i posti che contano, la Don Milani Bari, in una gara dagli alti contenuti tecnici. La formazione di casa dimostra una forza mentale non indifferente, che la porta a rimontare l’iniziale set di svantaggio e ad aggiudicarsi poi l’incontro con il punteggio di 3-1 con questi parziali: 20-25/25-16/25-22/25-20.

Contro la compagine barese il 6+1 iniziale di coach Angelo Rinaldi è composto da Massimo Esposto in cabina di regia, Stefano Attanasio in diagonale, Giuseppe Bottalico e Massimo Dicembrino laterali, Ippolito Troiano e Andrea Scarale al centro, Michele Penza libero.

La partenza è all’insegna dell’equilibrio. Un punto di qua, 7-6 Manfredonia, due punti di là, 13-15 per gli ospiti. Bottalico mette a referto la palla del 14-15, Attanasio quella del pareggio (15-15). La Don Milani sembra averne di più e cerca di scavare il solco (15-17 e poi 16-19). Due deliziosi pallonetti di Attanasio riavvicinano la squadra di casa (18-19) e spingono mister Bruno a chiedere timeout. Due punti dei baresi (18-21) e stavolta è la Webbin a fermare il gioco per riordinare le idee. Ancora Attanasio (19-21) e un errore degli ospiti e i sipontini sono di nuovo a -1 (20-21). Nella fase decisiva della frazione però la Don Milani è più determinata e fa suo il set (20-25).

Nel secondo parziale è il Manfredonia ad essere spesso avanti nel punteggio, seppur di poco: 5-3 grazie a due errori in attacco consecutivi degli ospiti, 7-5 con Bottalico che buca il muro avversario, 10-8 in seguito alla schiacciata vincente di Dicembrino. Sull’11-10 ecco il break decisivo: un attacco di Dicembrino (12-10), due veloci in fotocopia sull’asse Esposto-Scarale (13-10 e 14-10), due errori in attacco dei baresi (16-10), uno spietato Attanasio (17-10) e Scarale, che mette a segno il suo quarto punto in questo set (18-10), creano un gap importante. Sul 21-12 la Don Milani abbozza una reazione che la fa salire fino a 21-16, ma ormai è troppo tardi per recuperare. La frazione si conclude con l’ace di Bottalico che vale il 25-16.

Anche nel terzo set i ragazzi di coach Bruno sono sempre costretti a rincorrere. Un primo tentativo di fuga viene alimentato da Bottalico (6-3), ma il Bari riesce a risalire (7-7). È la Webbin a dettare il passo (12-10 con un muro-fuori di Attanasio, 13-11 grazie a una palla messa a terra da Dicembrino). Un parziale di 5-2 incanala il set a favore della compagine di casa (18-13). Un’invenzione di Troiano (20-16) e l’ennesimo colpo vincente di Attanasio (21-17) tengono i baresi a distanza, però la frazione non è ancora conclusa. La Don Milani si riavvicina (21-19, 22-20 e 23-21) ma è Bottalico a chiudere il set per i suoi, firmando il 24-21 prima e il 25-22 poi.

Avanti 2-1, i sipontini partono bene anche nella quarta frazione: un errore in attacco degli ospiti, uno splendido muro di Troiano e un ace di Esposito portano il Manfredonia sul 3-0 e costringono i baresi al timeout. Un parziale di 1-5 però rimette il set in parità (5-5). La Webbin ricaccia indietro gli avversari (9-6) e tiene questo piccolo margine di vantaggio fino all’11-8, messo a segno da Bottalico. Poi un calo di concentrazione della squadra di casa, che perde cinque punti di seguito (11-13) e chiama timeout. Al ritorno in campo si assiste al punto più lungo e combattuto dell’intero match, conquistato dai ragazzi di mister Rinaldi grazie a un attacco sparato in rete dagli ospiti (12-13). Due punti consecutivi di Attanasio, il secondo con un pregevole pallonetto, fanno tornare avanti il Manfredonia (14-13). Dicembrino chiude il punto del 17-14, realizzato dopo un prodigioso recupero difensivo del libero Penza, ma la Don Milani non molla e la rimette in parità (17-17). Sul 19-19 due errori del Bari e un muro vincente di Ricciardi, da poco entrato al posto di Esposto, segnano il finale di frazione (22-19). Bottalico griffa il 23-20 e il successivo 24-20. Il 25-20 conclusivo è conseguenza del cartellino rosso mostrato dall’arbitro agli ospiti per reiterata condotta scorretta.

Altri tre punti in cascina perciò per la Webbin, che conquista la sesta vittoria consecutiva in questa stagione e continua a braccare la capolista BCC New Mater Castellana Grotte, anch’essa vittoriosa nel weekend, così come l’altra seconda in classifica, la Volley Cassano. Sabato 18 gennaio alle 17.00 i sipontini faranno visita alla Redfox Barletta.

In Prima Divisione le ragazze di coach Ravalli perdono 3-0 al PalaMarconi di San Severo contro la GS Intrepida Volley. I parziali (25-21/25-21/25-15) raccontano comunque di due set nei quali il Manfredonia si è arreso, sì, ma senza sfigurare, contro una squadra che occupa la seconda posizione in classifica a un solo punto dalla capolista Agrimag Andria.

Concluso finalmente il durissimo ciclo di partite che ha visto le sipontine misurarsi con le prime tre della classe, ora per le bianco-azzurre il calendario propone una sfida dal quoziente di difficoltà più basso. Nel penultimo incontro del girone d’andata, domenica 19 gennaio alle 18.00, la Webbin ospiterà infatti al PalaDante la New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia, con il chiaro intento di tornare ad assaporare quella gioia della vittoria che ormai manca da un po’.

Tabellino dei marcatori della Webbin maschile (accanto a ciascun nome, i punti realizzati): Giuseppe Bottalico 13, Massimo Esposto 4, Ippolito Troiano 4, Luigi Ricciardi 1, Stefano Attanasio 17, Andrea Scarale 10, Massimo Dicembrino 8. Errori/infrazioni squadra avversaria 38.

Risultati Serie D maschile (9^ giornata):

Fincons Group Bari-Volley Cassano 1-3

Matervolley Castellana Grotte-New Volley RAF Santeramo in Colle rinviata al 14 gennaio 2020

Doni Bomboniere Terlizzi-A Piedi Liberi Redfox Barletta 3-0

Volley Club Locorotondo-New Volley Gioia 3-1

BCC New Mater Castellana Grotte-Enfoservice Altamura 3-0

Webbin Volley Club Manfredonia-Don Milani Volley Bari 3-1 (20-25/25-16/25-22/25-20)

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..24

2) Volley Cassano…..23

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..23

4) Doni Bomboniere Terlizzi…..21

5) Don Milani Volley Bari…..17

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..13

7) New Volley RAF Santeramo in Colle…..9

7) Volley Club Locorotondo…..9

9) Matervolley Castellana Grotte…..8

10) New Volley Gioia…..7

11) Enfoservice Altamura…..4

12) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (9^ giornata):

Sportilia Bisceglie-Agrimag Andria 3-1

Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio-Realsport Orta Nova 0-3

GS Intrepida Volley San Severo-Webbin Volley Club Manfredonia 3-0 (25-21/25-21/25-15)

Aquila Azzurra Trani-Volley Academy San Giovanni Rotondo 1-3

New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia-New Axia Volley Barletta 3-1

Riposa: Diomede Canosa

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..20

2) GS Intrepida Volley San Severo…..19

3) Sportilia Bisceglie…..18

4) Realsport Orta Nova…..16

5) Diomede Canosa…..12

6) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..11

6) New Axia Volley Barletta…..11

8) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..10

9) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

10) Aquila Azzurra Trani…..4

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..4

Michelangelo Ciuffreda