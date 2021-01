Beccati in 8 a giocare a carte nel Foggiano: sanzionati

San Severo (Foggia), 13/01/2021 – Tra il 9 e il 10 gennaio 2021 militari della Compagnia Carabinieri di San Severo, coadiuvati dalle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti, da personale dell’11 Reggimento Carabinieri “Puglia” e dal Nucleo Cinofili di Bari Modugno, hanno effettuato diversi controlli alla circolazione stradale, al rispetto della normativa volta al contenimento del contagio da Covid-19 e ai soggetti sottoposti a misure detentive, nel comune di San Severo e in quelli limitrofi.

Nel corso della giornata di Sabato i Carabinieri della Stazione di San Severo hanno deferito in stato di libertà, per il reato di “violazione di domicilio”, 2 giovani che si erano introdotti e trattenuti all’interno di un’abitazione contro il parere della proprietaria. I militari hanno inoltre denunciato una donna per furto aggravato di energia elettrica, avendo scoperto un allaccio abusivo alla rete.

Nel corso dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure detentive i Carabinieri hanno arrestato per “evasione” due soggetti già ai domiciliari, rispettivamente per spaccio di stupefacenti e per furto in abitazione, i quali dopo l’udienza di convalida, su disposizione del Tribunale di Foggia, sono stati ricondotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Domenica pomeriggio, ad Apricena, i Carabinieri nel corso di una perquisizione si sono imbattuti in 8 soggetti che, in violazione alla normativa che vieta gli assembramenti al fine di prevenire il contagio da covid-19, si erano riuniti per giocare a carte: nei loro confronti è stata elevata la sanzione di cui all’art. art. l , co.8, D.L. n. 33/ 2020.

Nonostante il weekend sia stato caratterizzato da abbondanti piogge e quindi da un conseguente minore movimento di persone, nel corso del servizio sono state complessivamente controllati 20 veicoli e identificate 55 persone ed elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada.