Coca e hashish in appartamento in Corso Roma: arrestato pluripregiudicato

Foggia, 13/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Brillante operazione della Squadra Mobile di Foggia che ha scoperto un mini appartamento nel centralissimo Corso Roma, che un noto pluripregiudicato del posto usava come base operativa per la detenzione e lo smercio di cocaina e hashish.Da tempo gli investigatori erano sulle sue tracce, si tratta di un 38enne foggiano scarcerato lo scorso mese di maggio, molto conosciuto negli ambienti delinquenziali perché responsabile di numerosi reati commessi anche in altre regioni.

Ieri mattina gli investigatori l’hanno localizzato mentre si trovava a bordo di un’utilitaria condotta da un altro malavitoso. Nelle tasche dei pantaloni aveva 1.350 euro in contanti e le chiavi dell’appartamento di via Roma. Proprio in casa, in un contenitore di plastica per pittura, è stato trovato un borsello, all’interno del quale erano custoditi 10 pani di hashish, di 100 grammi l’uno, per un totale complessivo di un chilo. Inoltre, in un portamonete, veniva rinvenuta una “pietra” di cocaina del peso di 40 grammi. L’uomo è stato arrestato, lo stupefacente e il denaro sequestrati.(gazzettamezzogiorno)