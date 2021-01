Covid Puglia, Emiliano prolunga Did fino al 16 gennaio

Bari, 13/01/2021 – (ansa) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha prorogato sino a sabato 16 gennaio l’ordinanza attualmente in vigore sulle scuole, quindi proseguirà la didattica a distanza per tutte le scuole, salvo per i genitori la possibilità di chiedere le lezioni in presenza. “L’Amministrazione regionale – comunica la Regione – si riserva di assumere ogni eventuale ulteriore decisione, a partire dal prossimo 18 gennaio, sulla base delle previsioni del nuovo Dpcm, dei rapporti informativi e del rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese alla data del 16 gennaio 2021, nonché sulla base delle risultanze dell’istruttoria in corso da parte del competente Dipartimento della Salute”.(ansa)