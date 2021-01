Covid Puglia, vaccino Moderna a fine mese. Lopalco: “Poche dosi”

Bari, 13/01/2021 – (repubblica) La prima tranche del vaccino anti-Covid prodotto da Moderna arriverà in Puglia a fine gennaio. “Parliamo di una quota molto bassa, di qualche migliaio di dosi, alle quali seguiranno le altre fiale previste nell’ambito delle spedizioni in programma per febbraio”, spiega l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco. Dunque il siero sarà a disposizione delle sei aziende sanitarie pugliesi in occasione del via alla Fase 2 della campagna vaccinale, quella per la quale in cima all’elenco dei candidati ci sono le persone con più di 80 anni.

Martedì 12 gennaio le prime 47mila dosi destinate all’Italia sono state consegnate all’Istituto superiore di sanità (Iss). Da lì inizierà la distribuzione a tutte le regioni, “dando priorità a quelle con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni”, dicono dall’Istituto. Le fiale non arriveranno a bordo di aerei militari, come è accaduto per le prime dosi del siero Pfizer-BioNTech in occasione del Vax-Day del 27 dicembre. “Saranno distribuite con i mezzi messi a disposizione da Poste italiane”, annotano dall’Iss.(repubblica)