“Il Pronto Soccorso del Lastaria non deve chiudere”

Come è noto è stato presentato al Tar Puglia, a firma del Consigliere Comunale Franco Angelo Ventrella, il ricorso avverso la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Lastaria” di Lucera.

Il ricorso è stato predisposto dagli Avv. Mario Alfonso Follieri e Paola Licia Follieri e patrocinato dalle forze politiche che compongono la coalizione “RICOMPONIAMO IL FUTURO” che si è presentata alle elezioni comunali di Lucera con candidato sindaco Giuseppe De Sabato.

Riteniamo opportuno, pertanto, indire per GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021 ALLE ORE 11,30 NEI PRESSI DEL PRONTO SOCCORSO dell’Ospedale tenere una conferenza stampa per illustrare le motivazioni del ricorso e le iniziative in atto affinchè sia immediatamente riaperto il nostro Pronto Soccorso.

Alla conferenza stampa parteciperanno i consiglieri comunali Giuseppe De Sabato, Franco Angelo Ventrella e Antonio Buonavitacola nonché i Consiglieri Regionali Giannicola De Leonardis e Giandiego Gatta.

Francesco Checchia Mario Alfonso Follieri Giuseppe Marracino Luigi Di Gioia