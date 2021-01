Manfredonia, approvata proroga pesca del Rossetto

Manfredonia, 13/01/2021 – “Proroga validità del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l’utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – Reg. (CE) 1967/2006, artt. 9/13”

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la richiesta pervenuta dalla Organizzazione dei Prodotti Ittici del Sud Adriatico che opera nel Compartimento marittimo di Manfredonia di prorogare al 31 marzo 2021 la validità del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) per permettere alle imprese interessate di diversificare l’attività di pesca nei mesi invernali;

TENUTO CONTO che permangono le difficoltà socio-economiche legate all’andamento dell’attività produttiva delle imprese operanti nel Compartimento marittimo di Manfredonia;

TENUTO CONTO che nel predetto Compartimento marittimo la pesca del rossetto (Aphia minuta) non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto col fondo marino;

CONSIDERATO che nel Piano di Gestione viene rispettato l’impegno assunto dall’Unione Europea volto ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

CONSIDERATO che l’attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

RITENUTO ragionevole prorogare il Piano di Gestione per la pesca del rossetto fino alla data di scadenza della deroga al Reg. (CE) n.1967/2006 del Consiglio;

DECRETA

La validità del Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l’utilizzo della sciabica da natante in deroga all’art.9 (dimensione minima delle maglie) e all’articolo 13 (distanza dalla costa) del Reg. (CE) n.1967/2006 è prorogata fino al 31 marzo 2021.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché affisso all’albo delle Capitanerie di porto ed entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet www.politicheagricole.it

Riccardo Rigillo

Direttore generale