“Sud in Testa”, intervista al sindaco Potenza del neo movimento per il rilancio del Meridione

Apricena, 13 gennaio 2021: È nato “Sud in Testa”, il nuovo movimento associativo e territoriale che mira alla valorizzazione del Gargano, della Capitanata e tutto il Sud Italia, per merito dell’europarlamentare Andrea Caroppo, del sindaco di Apricena Antonio Potenza e del consigliere regionale Paolo Dell’Erba. Il via ufficiale è stato dato lo scorso 21 dicembre attraverso una diretta Facebook.

“La politica italiana, subito dopo questa pandemia, che ci auguriamo finisca quanto prima, non può che partire dall’interesse verso il Mezzogiorno – ha riferito in una video intervista il sindaco Potenza – con le risorse che arriveranno e saranno messe a disposizione, per lo sviluppo, per le strutture, per i posti di lavoro. Saranno incentivati imprenditori, sia italiani che esteri, che vogliono investire nel Sud Italia, ottenendo agevolazioni fiscali in modo da creare occupazione reale”.

Potenza tiene a precisare che “Sud in Testa” non vuole essere un movimento con “spirito scissionistico, ma fare in modo che il Sud possa diventare un valore aggiunto, in termini di ricchezza, per tutta la nazione. Gli strumenti di programmazione e di progetti ci sono”.

Durante l’intervento il primo cittadino ha comunicato l’aggiornamento dei casi Covid ad Apricena. Il numero dei contagiati è in leggera risalita, ad oggi sono 137 i positivi. “Le festività natalizie hanno un po’ avvicinato le persone – ha commentato i dati Potenza, terminando – Ci auguriamo che la vaccinazione di massa arrivi quanto prima, per poter ottenere la cosiddetta immunità di gregge”.

Articolo di Valerio Agricola