Via libera al Recovery: piano da 210 miliardi di euro

Roma, 13/01/2021 – (adnkronos) Via libera nella nella notte al Recovery plan. Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del Pnrr sono pari a circa 210 miliardi di euro. Approvato dal Consiglio dei ministri dopo una riunione di quasi quattro ore, e nonostante l’astensione delle ministre di Italia Viva, il testo è stato definito dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri come “il più grande piano di investimenti mai visto in Italia”. La proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), spiega Palazzo Chigi in una nota, sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni. (adnkronos)