Vino e cibo: 4 consigli per un connubio perfetto

Abbinare il vino al cibo non è per nulla semplice e solo i migliori sommelier riescono a trovare il connubio perfetto. Questo tuttavia non significa che sia impossibile creare degli accostamenti corretti, perché è sufficiente seguire delle semplici regole per evitare di commettere errori. Quando si servono delle pietanze ai propri ospiti, non si può correre il rischio di rovinare tutto abbinando un vino che ne alteri il sapore. È dunque importante conoscere almeno le regole di base, per creare un connubio che sia in grado di valorizzare da un lato il gusto del cibo e dall’altro l’aroma della bevanda che si serve.

Naturalmente, la qualità del vino non può mai essere posta in secondo piano: bisogna sempre scegliere un prodotto che abbia un buon equilibrio e che risulti piacevole al palato. Per non sbagliare, vi consigliamo di acquistare sul sito di Endrizzi vini del Trentino di ottima qualità: dai bianchi ai rossi per finire con gli spumanti Trentodoc è impossibile sfigurare con queste etichette.

Vediamo adesso alcune semplici regole da seguire per riuscire a creare il giusto connubio tra il cibo ed il vino che si va a servire.

#1 Bollicine e pesce: il connubio perfetto

Quando si vanno a servire dei piatti a base di pesce è quasi d’obbligo optare per un vino bianco ma in Italia sono gli spumanti ad essere privilegiati in questo caso. È ormai noto che con lo Champagne non si sbaglia mai, ma non dimentichiamoci mai che è inutile andare a cercare oltre confine un prodotto d’eccellenza che abbiamo in Italia. Gli spumanti Trentodoc prodotti in Trentino seguono dei disciplinari molto rigidi e rappresentano un vero e proprio vanto tutto italiano. Sono in grado di competere egregiamente con qualsiasi Champagne francese e anzi, in molti casi si dimostrano qualitativamente superiori. Se dunque non volete sbagliare, un Trentodoc abbinato al pesce è sempre una garanzia.

#2 Piatti grassi e spumante per pulire la bocca

Se si servono delle pietanze particolarmente grasse, potrebbe essere un errore abbinare un vino rosso, specialmente se eccessivamente corposo. In questi casi infatti rimane lo spumante l’abbinamento perfetto, perché grazie alla sua acidità è in grado di pulire la bocca e rinfrescare il tutto, eliminando la sensazione di grasso che rimarrebbe altrimenti sul palato.

#3 Rosso e carne: un abbinamento vincente

Con i secondi a base di carne il vino da servire per un connubio perfetto è senz’altro il rosso, anche se va detto che ci sono alcuni bianchi in grado di reggere perfettamente il confronto. Ad ogni modo, con un rosso corposo non si rischia di sbagliare perché si abbina benissimo sia alle carni bianche che al manzo e alla selvaggina. Meglio optare per un vino morbido, che non rischi di sovrastarne il sapore ma che al contrario lo renda più piacevole.

#4 Bianco aromatico e sushi: il top

Negli ultimi anni va molto di moda mangiare sushi anche in Italia e in questi casi possiamo trovare l’abbinamento perfetto con un bel bianco aromatico come il Gewürztraminer, dal sapore fruttato ed intense note floreali.