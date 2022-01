Foggia, Vitali “boccia” Lamorgese: “50 uomini? Ne servono almeno 1000”

Foggia, 13/01/2021 – “Apprezziamo che il Prefetto Lamorgese, dopo l’ennesimo atto criminale, abbia ritenuto di partecipare direttamente al Comitato per l’Ordine Pubblico di Foggia; ma onestamente ci aspettavamo, e ci aspettiamo per la verità, di più. Molto di più”. È quanto dichiarato dal senatore Luigi VITALI al termine del question time in diretta dal Senato in cui è intervenuto il ministro Lamorgese.

“Cinquanta uomini in più su un territorio vasto e articolato come il foggiano sono una goccia nel mare” ha continuato VITALI che ha proseguito “Il Ministro dell’Interno ed il Governo devono entrare nell’ordine di idee che a situazioni di eccezionale gravità si risponde con interventi di eccezionale entità.