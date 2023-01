Cerignola, bimbo di 8 anni trovato morto in casa: indagine dei carabinieri

FOGGIA, 13/01/2023 – Restano da chiarire le cause del decesso di un bambino di 8 anni di Cerignola. Il bambino è stato trovato morto in casa dai genitori. Soffriva di alcune patologie e oggi non era andato a scuola perché si sentiva poco bene.

I genitori hanno allertato il 118 che arrivato sul posto ha trasportato di urgenza il bambino in ospedale, dove i medici non hanno potuto che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani per calmare la protesta dei genitori e dei parenti del bambino deceduto.

La salma del bambino si trova al Tatarella di Cerignola. Sulle cause della morte indagano i carabinieri. Lo riporta L’Edicola del Sud.