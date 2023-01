StatoQuotidiano, 13 gennaio 2023. L’Istituto “Centro Studi A. Manzoni” di San Nicandro Garganico era la “schermatura lecita delle proprie attività”, scrive il gip Antonio Sicuranza nell’ordinanza di custodia cautelare sulla presunta “fabbrica di diplomi falsi”.

Dalle carte delle indagini Nicandro Marinacci emerge come “capo del sodalizio criminale”, insieme al figlio Vincenzo e al “fido segretario” Roberto Melchionda, sottoposti il primo agli arresti in carcere, i secondi ai domiciliari. Viene loro contestato un numero imprecisato di delitti di truffa, di falsificazione materiale di atti pubblici e di certificati o autorizzazioni amministrative, di induzione in errore dei pubblici ufficiali, contraffazione ovvero uso di pubblici sigilli o altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione.

Un falso sigillo, fra gli altri, era il seguente: “Giunta Regionale della Campania – Piano sanitario regionale – settore aggiornamento e formazione personale sanitario – per convalida – ai sensi del decreto dirigle”, nonché la dicitura “il funzionario delegato”, quello vero, con “la falsa sottoscrizione” di questo. C’è poi il nome del “presidente della commissione esaminatrice” facente capo a un’ente di formazione non più operante nella Regione Campania.

Oltre ai due Marinacci e a Melchionda, dalla provincia di Foggia sono indagate altre sette persone e una di Napoli. Avrebbero svolto “ruoli occasionali”, per esempio la loro partecipazione consisteva, dietro provvigione, nell’individuare “soggetti disposti a corrispondere somme di denaro per ottenere titoli formativi ed abilitativi senza svolgere i relativi percorsi formativi” che, dunque, venivano messi in contatto con l’Istituto A. Manzoni.

Nicandro Marinacci promuoveva e organizzava “falsi corsi di formazione abilitanti allo svolgimento dell’attività professionale di 0.S.S. o O.S.S.S. nell’ambito dei quali svolgeva personalmente lezioni, partecipava alle commissioni d’esame, consegnava i falsi titoli abilitativi ai discenti. Una volta che questi se ne avvedevano, forniva loro falsi attestati di formazione rilasciati da una cooperativa con sede a Giuliano, in Campania per “sanare” le posizioni pregresse, i cd. corsi di “riqualifica” dei discenti già truffati dall’associazione”.

I falsi titoli abilitanti riguardano anche diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, certificazioni attestanti il conseguimento di specifiche competenze (es. E.C.D.L, C.L.LL., PEKIT, LIM ecc.), conseguimento di punteggi valevoli all’interno delle graduatorie pubbliche del personale scolastico A.T.A. ed altri falsi titoli formativi e professionali, tutto conseguito presso l’Istituto A. Manzoni.

Tenevano contatti con i potenziali discenti, ignari, ma anche con “acquirenti dei falsi titoli”, da cui ricevevano corrispettivi pattuiti, curando i rapporti con compiacenti istituti di formazione campani e beneficiando anche dell’autorevolezza derivante dal ruolo di parlamentare della Repubblica già ricoperto in passato da Nicandro Marinacci”.

Come emerge dall’operazione “Azzeccargabugli” della Tenenza della Guardia di Finanza di San Nicandro Garganico, sono svariate le denunce e le querele dei vincitori del concorso per Os.s. (operatore socio sanitario) e O.s.s.s. (operatore socio sanitario con formazione complementare) che hanno conseguito il diploma all’istituto di formazione “A. Manzoni”. Si tratta del concorso bandito dai Riunti di Foggia nel 2018 nel quale alcuni, dopo averlo superato, si sono visti decaduti dalla procedura concorsuale per “titoli non idonei”.

A questo punto, al fine di gestire le eventuali comunicazioni con i Riuniti di Foggia nell’ambito del suddetto concorso pubblico, “Nicandro Marinacci e suo figlio Vincenzo, hanno contribuito a creare, artatamente, esecutore materiale Roberto Melchionda, una falsa casella di P.E.C con la quale hanno dissimulato interlocuzioni con la pubblica amministrazione che aveva bandito il concorso, e che era alla ricerca di delucidazioni rispetto ai titoli rilasciati a diversi concorrenti dalle già citate”.

La questione delle attestazioni riguarda anche il “tirocinio non svolto”, che nella normativa deve essere di 450 ore presso enti socio-sanitari specificatamente indicati che, invece, nella maggior parte dei casi “è stata gestita ed erogata dagli indagati (nei confronti dei discenti) con la c.d. ‘full-immersion” ovvero -come più volte ribadito dal medesimo Nicandro Marinacci – “una immaginifica attività sostitutiva del tirocinio pratico della durata complessiva di poche ore svolta nell’arco di 1 solo giorno”.